Застудившись, японці випивають на день 10 чашок зеленого чаю. Індуси ‒ їдять куркуму. Італійці лікуються піцою, а мексиканці ‒ перцем. Хочете й ви спробувати вилікувати застуду екзотичним способом? Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли про екзотичні способи лікування простудних захворювань.

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Цитрусовий їжачок

Часник і цибуля ‒ найкращі інгредієнти для ароматерапії під час застуди. Але якщо їх запахи ви просто не переносите, то спробуйте більш приємний екзотичний варіант. Візьміть апельсин і проткніть його з усіх боків бутонами сушеної гвоздики. Тримайте цього «їжачка» поруч із собою протягом усього дня. Аромат гвоздики вбиває мікроби, а запах апельсина зніме головний біль.

Трюки з язиком

На 10 секунд висуньте язик, намагаючись дістати підборіддя. Після впріть його в нижні зуби і відкрийте рот на 10 секунд так широко, як тільки зможете. Виконуйте таку гімнастику язика 5 разів на день. Рідні думатимуть, що ви збожеволіли, але отоларингологи запевняють: зарядка для язика забезпечує приплив крові до ЛОР-органів, через що зменшується біль у горлі і стимулюється видалення слизу.

Кольоротерапія

Щоб знизити температуру, можна додатково радувати очі картинками, на яких переважають синій і бірюзовий кольори ‒ підійдуть фото з вашого останнього відпочинку на море. Якщо температури немає, але ви відчуваєте загальне нездужання, допоможе помаранчевий колір ‒ він заряджає енергією і позитивним настроєм

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Акупунктура

Візьміть на озброєння китайську народну медицину ‒ масажуйте вранці 5 точок (натискайте пальцями протягом двох хвилин):

в ямці на задній стороні шиї

з акцентом вгору, але в цій же ямці

між бровами

внутрішній край брів

із боків крил носа

Усі точки, крім ямочки на шиї, потрібно стимулювати двома пальцями одночасно.

Ходьба

Якщо у вас немає температури, гуляйте щодня в середньому темпі хоча б пів години ‒ легка активність на свіжому повітрі значно поліпшить кровообіг у носі та бронхах, а це означає, що відкашляти слиз ви зможете набагато швидше. Але не займайтеся активним спортом, поки не видужаєте повністю.

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