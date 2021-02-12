Нетримання сечі в жінок: основні причини та лікування
Нетримання сечі в жінок виникає з віком. Однак бувають винятки. Які причини нетримання сечі в жінок? І чи можна вилікувати таку делікатну проблему? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
Типи нетримання сечі
- «Стресове» нетриманя сечі, або слабкість м’язів тазового дна. Це мимовільне витікання сечі під час навантажень, виникає під час чхання, кашлю, різких рухів тощо.
- Ургентне нетримання сечі. Сечовипускання відбувається настільки швидко, що жінка може не встигнути вчасно зреагувати. При цьому сечовий міхур може бути практично не заповнений.
- Змішана форма. Цьому типу нетримання властиві всі названі вище симптоми ургентного і стресового нетримання.
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Причини нетримання сечі в жінок
- пологи (розриви промежини, розтягнення м’язів тазового дна);
- зайва вага;
- гінекологічні операції;
- клімакс (гормональні зміни);
- жіноча анатомія (короткий та широкий сечовипускний канал).
«Ситуація нетримання сечі в жінок трапляється досить часто. За статистикою близько 40 % страждають від такої проблеми. Це навіть називають “соціальним раком”», – розповіла акушер-гінеколог Людмила Шупенюк.
Як лікувати нетримання сечі в жінок
Потрібно звернутися до фахівця, щоби встановити справжню причину проблеми. Тільки провівши всі необхідні обстеження, лікар вирішить, який вид лікування вам потрібен: медикаментозний, хірургічний чи немедикаментозний (тренування сечового міхура, вправи для зміцнення тазового дна, фізіотерапія).