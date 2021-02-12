Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZWtzdHJhc2VucyIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

Нетримання сечі в жінок: основні причини та лікування

12.02.2021

Нетримання сечі в жінок виникає з віком. Однак бувають винятки. Які причини нетримання сечі в жінок? І чи можна вилікувати таку делікатну проблему? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Типи нетримання сечі

  • «Стресове» нетриманя сечі, або слабкість м’язів тазового дна. Це мимовільне витікання сечі під час навантажень, виникає під час чхання, кашлю, різких рухів тощо.
  • Ургентне нетримання сечі. Сечовипускання відбувається настільки швидко, що жінка може не встигнути вчасно зреагувати. При цьому сечовий міхур може бути практично не заповнений.
  • Змішана форма. Цьому типу нетримання властиві всі названі вище симптоми ургентного і стресового нетримання.

Більше на тему: Цистит: симптоми, причини і лікування

Причини нетримання сечі в жінок

  • пологи (розриви промежини, розтягнення м’язів тазового дна);
  • зайва вага;
  • гінекологічні операції;
  • клімакс (гормональні зміни);
  • жіноча анатомія (короткий та широкий сечовипускний канал).

ясст

«Ситуація нетримання сечі в жінок трапляється досить часто. За статистикою близько 40 % страждають від такої проблеми. Це навіть називають “соціальним раком”», – розповіла акушер-гінеколог Людмила Шупенюк.

Як лікувати нетримання сечі в жінок

Потрібно звернутися до фахівця, щоби встановити справжню причину проблеми. Тільки провівши всі необхідні обстеження, лікар вирішить, який вид лікування вам потрібен: медикаментозний, хірургічний чи  немедикаментозний (тренування сечового міхура, вправи для зміцнення тазового дна, фізіотерапія).

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати