Недержание мочи у женщин возникает с возрастом. Однако бывают исключения. Каковы причины недержания мочи у женщин? И существует ли лечение этой деликатной проблемы? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Типы недержания мочи

«Стрессовое» недержание мочи, или слабость мышц тазового дна. Это непроизвольное вытекание мочи во время нагрузок: чиханья, кашля, резких движений и т. п.

или слабость мышц тазового дна. Это непроизвольное вытекание мочи во время нагрузок: чиханья, кашля, резких движений и т. п. Ургентное недержание мочи. Мочеиспускание происходит настолько быстро, что женщина даже может не успеть вовремя среагировать. При этом мочевой пузырь может быть практически не заполнен.

Мочеиспускание происходит настолько быстро, что женщина даже может не успеть вовремя среагировать. При этом мочевой пузырь может быть практически не заполнен. Смешанная форма. В этом типе недержания присутствуют все вышеперечисленные симптомы ургентного и стрессового недержаний.

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Причины недержания мочи у женщин

роды (разрывы промежности, растяжение мышц тазового дна);

лишний вес;

гинекологические операции;

климакс (гормональные изменения);

женская анатомия (короткий и широкий мочеиспускательный канал).

«Ситуация недержания мочи у женщин довольно часто встречается. По статистике около 40% страдают от такой проблемы. Это даже называют «социальным раком»», – рассказала акушер-гинеколог Людмила Шупенюк.

Как лечить недержание мочи у женщин

Нужно обратиться к специалисту, чтобы установить истинную причину проблемы. Только проведя все необходимые обследования, врач решит, какой вид лечения вам нужен: медикаментозный, хирургический или немедикаментозный (тренировка мочевого пузыря, упражнения для укрепления тазового дна, физиотерапия).

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