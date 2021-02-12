Недержание мочи у женщин: основные причины и лечение
Недержание мочи у женщин возникает с возрастом. Однако бывают исключения. Каковы причины недержания мочи у женщин? И существует ли лечение этой деликатной проблемы? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
Типы недержания мочи
- «Стрессовое» недержание мочи, или слабость мышц тазового дна. Это непроизвольное вытекание мочи во время нагрузок: чиханья, кашля, резких движений и т. п.
- Ургентное недержание мочи. Мочеиспускание происходит настолько быстро, что женщина даже может не успеть вовремя среагировать. При этом мочевой пузырь может быть практически не заполнен.
- Смешанная форма. В этом типе недержания присутствуют все вышеперечисленные симптомы ургентного и стрессового недержаний.
Больше по теме: Цистит: симптомы, причины и лечение
Причины недержания мочи у женщин
- роды (разрывы промежности, растяжение мышц тазового дна);
- лишний вес;
- гинекологические операции;
- климакс (гормональные изменения);
- женская анатомия (короткий и широкий мочеиспускательный канал).
«Ситуация недержания мочи у женщин довольно часто встречается. По статистике около 40% страдают от такой проблемы. Это даже называют «социальным раком»», – рассказала акушер-гинеколог Людмила Шупенюк.
Как лечить недержание мочи у женщин
Нужно обратиться к специалисту, чтобы установить истинную причину проблемы. Только проведя все необходимые обследования, врач решит, какой вид лечения вам нужен: медикаментозный, хирургический или немедикаментозный (тренировка мочевого пузыря, упражнения для укрепления тазового дна, физиотерапия).