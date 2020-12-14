Щороку в Україні інфекції, які передаються статевим шляхом, вражають близько 200 000 людей. І, за різними підрахунками, така статистика відображає лише 30% від реальної кількості хворих. Які статеві інфекції найбільш поширені? Як розпізнати симптоми венеричних захворювань? Про це розповіди лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), – клас інфекційних хвороб, на які можуть страждати і чоловіки, і жінки однаковою мірою. ЗПСШ зараховують до групи венеричних захворювань.

Види інфекцій, що передаються статевим шляхом

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1. Виліковні:

бактеріальні (хламідіоз, сифіліс, гонорея тощо)

паразитарні (короста)

грибкові (кандидоз)

протозойні (трихомоніаз)

2. Невиліковні:

вірусні (гепатит, герпес, ВІЛ)

Для того, щоб заразитися будь-якою з перелічених видів інфекцій, достатньо всього одного незахищеного статевого акту.

Найпоширеніші венеричні захворювання

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Хламідіоз

Щроку ця інфекція вражає близько 90 млн осіб у світі. Підступність хвороби полягає в тому, що тривалий час вона може ніяк себе не проявляти. Так відбувається в 95% випадків.

Гонорея

Деякі симптоми — жовтувато-білі виділення зі статевих органів, біль при сечовипусканні. Хвороба може передаватися не тільки під час статевого контакту, а й, наприклад, від матері до дитини при народженні.

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Сифіліс

Симптоми починають турбувати на 3–4 тижні після інфікування. На ранній стадії з’являються округлі або овальні поверхневі виразки, а також ерозії в області статевих органів і в ротовій порожнині. Вважається одним із найдавніших венеричних захворювань.

ВІЛ

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Людина, інфікована вірусом імунодефіциту, поступово стає досить чутливою навіть до таких мікроорганізмів, які для здорових людей не становлять ніякої небезпеки. Але те, що хворий є носієм ВІЛ, не означає, що і СНІД також вразив його. Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) – це поєднання хвороб, викликане недостатньою роботою імунної системи внаслідок ураження її ВІЛ.

Щоб не стати частиною сумної статистики, ставтеся серйозно до вибору статевого партнера й використовуйте лише надійні засоби контрацепції. Якщо у вас виникли сумніви щодо власного здоров’я, краще не витрачайте час на здогадки, а негайно зверніться до лікаря!

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