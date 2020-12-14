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Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП)

14.12.2020

Ежегодно в Украине инфекции, передающиеся половым путем, поражают около 200 000 человек. И, согласно разным подсчетам, такая статистика отображает только 30% от реального количества больных. Какие половые инфекции наиболее распространенные? Как распознать симптомы венерических заболеваний? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), – класс инфекционных болезней, которыми страдают и мужчины, и женщины в равной мере. ЗППП относят к группе венерических заболеваний.

Виды инфекций, передающихся половым путем

Condom in male and female hands, give condom safe sex

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1. Излечимые:

  • бактериальные (хламидиоз, сифилис, гонорея и т. д.)
  • паразитарные (короста)
  • грибковые (кандидоз)
  • протозойные (трихомониаз)

2. Неизлечимые:

  • вирусные (гепатит, герпес, ВИЧ)

Для того, чтобы заразиться каким-либо из перечисленных видов инфекций, достаточно всего одного незащищенного полового акта.

Самые распространенные венерические заболевания

The guy in the jeans and blue shirt holding hands his crotch

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Хламидиоз

Каждый год эта инфекция поражает около 90 млн человек в мире. Коварство болезни состоит в том, что долгое время она может никак себя не проявлять. Так происходит в 95% случаев.

Гонорея

Из симптомов — желтовато-белые выделения из половых органов, боль при мочеиспускании. Болезнь может передаваться не только при половом контакте, но и, например, от матери к ребенку при рождении.

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Сифилис

Болезнь начинает сигнализировать о себе на 3–4 неделе после инфицирования. На ранней стадии появляются округлые или овальные поверхностные язвы, а также эрозии в области половых органов и ротовой полости. Считается одним из самых древних венерических заболеваний.

ВИЧ

Close up of the AIDS symbol being in womans hands

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Человек, инфицированный вирусом иммунодефицита, постепенно становится достаточно восприимчивым даже к таким микроорганизмам, которые для здоровых людей не представляют никакой опасности. То, что заболевший является носителем ВИЧ, еще не означает, что и СПИД также поразил его. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – это сочетание болезней, вызванных недостаточной работой иммунной системы вследствие поражения ее ВИЧ.

Чтобы не стать частью печальной статистики, относитесь серьезно к выбору полового партнера и используйте только надежные средства контрацепции. Если у вас возникли сомнения относительно собственного здоровья, лучше не теряйтесь в догадках, а немедленно обратитесь к врачу!

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