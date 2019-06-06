1 квітня 2018 року в рамках медичної реформи стартувала загальнонаціональна кампанія «Обери свого лікаря». Кожен українець має право сам вирішувати, якому фахівцеві довірити своє здоров’я та здоров’я своєї родини. Але як вибрати сімейного лікаря? Які обов’язки входять в його компетенцію? Про це читайте в нашому матеріалі.

Сімейний лікар ‒ це лікар загальної практики сімейної медицини, який отримав спеціалізовану багатопрофільну підготовку. Він може надавати первинну медико-санітарну допомогу членам сім’ї будь-якого віку та статі. Його зарплата залежатиме від навантаження та кількості пацієнтів.

Так, сімейний лікар може обслуговувати 1800 осіб. Тоді як у терапевта максимальна кількість пацієнтів становить 2000 дорослих. А для педіатра ‒ максимум 900 дітей.

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Як обрати сімейного лікаря?

Головний критерій вибору сімейного лікаря ‒ комфорт пацієнта. Тільки він повинен визначити, наскільки він задоволений якістю, знаннями, уважністю, ввічливістю тощо, а також наскільки зручно користуватися саме цією медичною практикою (розташування, доступність, комфорт).

Для того, щоб вибрати сімейного лікаря, Міністерство охорони здоров’я рекомендує користуватися так званим «сарафанним радіо». Запитуйте у знайомих, друзів, сусідів. Сходіть в поліклініку та послухайте відгуки про лікарів від реальних пацієнтів. Так вам буде набагато легше визначитися, особливо якщо ви шукаєте лікаря не за місцем прописки або проживання, а, скажімо, недалеко від місця роботи. Не забувайте почитати відгуки про лікарів в інтернеті ‒ так ви зможете скласти для себе повну картину, так званий свій рейтинг.

Однак, в майбутньому в електронній системі E-Health обіцяють зібрати основні дані про лікарів (освіта, досвід) і їхню діяльність (наприклад, середня тривалість консультацій, частота відмов від цього лікаря серед пацієнтів, охоплення приписаного населення профілактичними процедурами, перевищення середніх показників призначення антибіотиків тощо) . На основі цих об’єктивних параметрів згодом з’являться рейтинги лікарів і медичних практик, на які зможуть орієнтуватися пацієнти у своєму виборі. Але поки такий рейтинг тільки в проекті.

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Що входить в обов’язки сімейного лікаря?

Поняття «сімейний лікар» ‒ набагато ширше, ніж терапевт. Лікар загальної практики може надати першу необхідну допомогу на амбулаторному етапі, особливо пацієнтам з гострими захворюваннями, травмами, отруєннями. Також лікар повинен надавати першу медичну допомогу на дому. Але в цьому випадку час приїзду необхідно узгоджувати телефоном, оскільки в цей час у лікаря можуть бути інші пацієнти на прийомі. Крім того, сімейний лікар може проводити профілактичну вакцинацію, прості аналізи із використанням швидких тестів, а також проводити забір біологічного матеріалу для виконання складних лабораторних досліджень.

Також сімейний лікар може (і повинен!) розробляти індивідуальні плани обстежень і вести динамічне спостереження за нескладною вагітністю.

Одним словом, сімейний лікар ‒ це людина, до якої пацієнт може звернутися не лише по першу медичною допомогою, але й проконсультуватися з усіх інших питань. Це своєрідний друг сім’ї, якому пацієнт повинен довіряти.

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Яку освіту повинен отримати сімейний лікар?

Для того, щоб стати сімейним лікарем, необхідно спочатку отримати базову медичну освіту ‒ інститут чи університет. Після цього повинна бути або ординатура з внутрішніх хвороб або терапії чи педіатрії. Якщо лікар вже практикує, але хоче перекваліфікуватися, йому необхідно набратися практики в інтернатурі. Крім того, лікар має пройти первинну перепідготовку за спеціальністю «Сімейна медицина».

Обираючи сімейного лікаря, звертайте особливу увагу на його освіту. Відсутність вищезазначеного навчання свідчить про слабку кваліфікації лікаря.

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