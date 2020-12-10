Медицинская реформа в нашей стране набирает обороты. За два года ее существования многие украинцы уже выбрали себе семейного врача и на полную силу ощутили все плюсы и минусы новой реформы. Однако, в нелегкий период карантина, остались еще те, кто так и не смог заключить декларацию и найти своего специалиста. Но сейчас єто жизненно необходимо! Как выбрать семейного врача? Какие обязанности входят в его компетенцию? Об этом читайте в нашем материале.

Семейный врач ‒ это врач общей практики семейной медицины, получивший специализированную многопрофильную подготовку. Он может оказывать первичную медико-санитарную помощь членам семьи любого возраста и пола. Его зарплата будет зависеть от нагрузки и количества пациентов.

Так, семейный врач может обслуживать 1800 человек. В то время как у терапевта максимальное количество пациентов составляет 2000 взрослых. А для педиатра ‒ максимум 900 детей.

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Как выбрать семейного врача?

Главный критерий выбора семейного врача ‒ комфорт пациента. Только он должен определить, насколько он доволен качеством, знаниями, внимательностью, вежливостью и т. п., а также насколько удобно пользоваться именно этой медицинской практикой (расположение, доступность, комфорт).

Для того, чтобы выбрать семейного врача, Министерство здравоохранения рекомендует пользоваться так называемым «сарафанным радио». Спрашивайте у знакомых, друзей, соседей. Сходите в поликлинику и послушайте отзывы о врачах от реальных пациентов. Так вам будет намного легче определиться, особенно если вы ищете врача не по месту прописки или жительства, а, скажем, недалеко от места работы. Не забывайте почитать отзывы о врачах в интернете ‒ так вы сможете составить для себя полную картину, так называемый свой рейтинг.

Однако, в будущем в электронной системе E-Health обещают собрать основные данные о врачах (образование, опыт) и их деятельность (например, средняя продолжительность консультаций, частота отказов от этого врача среди пациентов, охват приписанного населения профилактическими процедурами, превышение средних показателей назначения антибиотиков и т. п.) . На основе этих объективных параметров впоследствии появятся рейтинги врачей и медицинских практик, на которые смогут ориентироваться пациенты в своем выборе. Но пока такой рейтинг только в проекте.

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Что входит в обязанности семейного врача?

Понятие «семейный врач» ‒ намного шире, чем терапевт. Врач общей практики может оказать первую необходимую помощь на амбулаторном этапе, особенно пациентам с острыми заболеваниями, травмами, отравлениями. Также врач должен оказывать первую медицинскую помощь на дому. Но в этом случае приезд должен оговариваться по телефону и не препятствовать лечению других, более сложных, больных. Кроме того, семейный врач может проводить профилактическую вакцинацию, простые анализы с использованием быстрых тестов, а также проводить сбор биологического материала для выполнения сложных лабораторных исследований.

Также семейный врач может (и должен!) разрабатывать индивидуальные планы обследований и вести динамическое наблюдение за несложной беременностью.

Одним словом, семейный врач ‒ это человек, к которому пациент может обратиться не только за первой медицинской помощью, но и проконсультироваться по всем интересующим его вопросам. Это своеобразный друг семьи, которому пациент должен доверять.

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Какое образование должен получить семейный врач?

Для того,чтобы стать семейным врачом, необходимо сначала получить базовое медицинское образование ‒ институт или университет. После этого должна быть либо ординатура по внутренним болезням или терапии либо педиатрии. Если врач уже практикует, но хочет переквалифицироваться, ему необходимо набраться практики в интернатуре. Затем врач должен пройти первичную переподготовку по специальности «Семейная медицина».

Выбирая семейного врача, обращайте особое внимание на его образование. Отсутствие вышеуказанного обучения свидетельствует о слабой квалификации врача.

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