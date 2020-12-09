Як діагностувати мастопатію: ознаки і симптоми

Кожна жінка повинна регулярно проводити самостійний огляд молочних залоз і звертатися до лікаря, стикнувшись навіть з незначними змінами. Така самодіагностика спрямована насамперед на виявлення мастопатії. Якщо діагностувати захворювання на ранній стадії, можна значно скоротити терміни, поліпшити перспективи лікування, а головне – виключити ймовірність утворення злоякісних пухлин в молочній залозі. Як проводити самостійний огляд грудей, показала лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк.

Навіщо проводити самодіагностику грудей?

Жінки з будь-яким розміром грудей мають раз на рік проходити профілактичний огляд у фахівця. Наявність новоутворень розміром від 3 мм допоможе визначити УЗД-діагностика. Проте дуже важливо проводити самодіагностику: адже ніхто так добре не знає груди жінки, як вона сама.

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Тривожні симптоми під час огляду грудей:

зміни форми і обрисів молочної залози

незвичний біль і дискомфорт у залозі

зміна форми соска, його збільшення, припухлість, втягнення

зміна тургору шкіри (наприклад, зморщування)

збільшені пахвові лімфатичні вузли з одного боку

кров’янисті виділення з соска

щільне безболісне утворення в структурі молочної залози.

Коли краще проводити самодіагностику молочних залоз?

Жінка віком від 25 до 30 років повинна щомісяця самостійно оглядати молочні залози. Огляд найкраще проводити на 5–7 день після початку менструацій, в один і той же день менструального циклу. Після 40 років слід періодично робити мамографію.

За даними статистики, переважна більшість пухлин, що виявляють під час самоогляду, є доброякісними і досить швидко та ефективно лікуються.

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Як проводити самостійний огляд грудей?

Пальпація проводиться в положенні лежачи з подушкою під плечем і стоячи з піднятою і закладеною за голову рукою. Починати огляд слід з пахвової ділянки, рухаючись по спіралі до соска. Продовження пальпації – по вертикалі зверху вниз, від внутрішньої сторони грудей до пахвової западини. Виявлені симптоми і ознаки мастопатії вимагають негайного звернення до лікаря.

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Video: Як діагностувати мастопатію: ознаки і симптоми Як діагностувати мастопатію? Ознаки та симптоми мастопатії

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