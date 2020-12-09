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Как диагностировать мастопатию: признаки и симптомы

09.12.2020

Каждая женщина должна регулярно проводить самостоятельный осмотр молочных желез и обращаться к врачу, столкнувшись даже с незначительными изменениями. Самодиагностика направлена в первую очередь на выявление мастопатии. Если обнаружить заболевание на ранней стадии, можно значительно сократить сроки, улучшить перспективы лечения, а главное – исключить вероятность образования злокачественных опухолей в молочной железе. Как проводить самостоятельный осмотр груди, показала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк

симптомы мастопатии

Зачем проводить самодиагностику груди?

Женщины с любым размером груди должны раз в год проходить профилактический осмотр у специалиста. Наличие новообразований размером от 3 мм поможет определить УЗИ-диагностика. Между тем, очень важно проводить самодиагностику: ведь никто так хорошо не знает грудь женщины, как она сама.

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Тревожные симптомы во время осмотра груди:

  • изменения формы и очертаний молочной железы
  • непривычная боль и дискомфорт в железе
  • изменение формы соска, его увеличение, припухлость, втяжение
  • изменение тургора кожи (например, сморщивание)
  • увеличенные подмышечные лимфатические узлы с одной стороны
  • кровянистые выделения из соска
  • плотное безболезненное образование в структуре молочной железы.

Когда лучше проводить самодиагностику молочных желез?

мастопатия

Женщина в возрасте от 25 до 30 лет должна ежемесячно самостоятельно осматривать молочные железы. Осмотр лучше всего проводить на 5–7 день после начала менструаций, в один и тот же день менструального цикла. После 40 лет следует периодически делать маммографию.

По данным статистики, подавляющее большинство опухолей, обнаруживаемых при самоосмотре, являются доброкачественными и достаточно быстро и эффективно лечатся.

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Как проводить самостоятельный осмотр груди?

Пальпация проводится в положении лежа с подушкой под плечом и стоя с поднятой и заложенной за голову рукой. Начинать осмотр следует с подмышечной области, двигаясь по спирали к соску. Продолжение пальпации — по вертикали сверху вниз, от внутренней стороны груди к подмышечной впадине. Обнаруженные симптомы и признаки мастопатии требуют незамедлительного обращения к врачу.

Смотрите подробный мастер-класс по самодиагностике груди от Людмилы Шупенюк:

Video: Как диагностировать мастопатию: признаки и симптомы

Как диагностировать мастопатию? Признаки и симптомы мастопатии

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