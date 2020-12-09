Как диагностировать мастопатию: признаки и симптомы

Каждая женщина должна регулярно проводить самостоятельный осмотр молочных желез и обращаться к врачу, столкнувшись даже с незначительными изменениями. Самодиагностика направлена в первую очередь на выявление мастопатии. Если обнаружить заболевание на ранней стадии, можно значительно сократить сроки, улучшить перспективы лечения, а главное – исключить вероятность образования злокачественных опухолей в молочной железе. Как проводить самостоятельный осмотр груди, показала врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк.

Зачем проводить самодиагностику груди?

Женщины с любым размером груди должны раз в год проходить профилактический осмотр у специалиста. Наличие новообразований размером от 3 мм поможет определить УЗИ-диагностика. Между тем, очень важно проводить самодиагностику: ведь никто так хорошо не знает грудь женщины, как она сама.

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Тревожные симптомы во время осмотра груди:

изменения формы и очертаний молочной железы

непривычная боль и дискомфорт в железе

изменение формы соска, его увеличение, припухлость, втяжение

изменение тургора кожи (например, сморщивание)

увеличенные подмышечные лимфатические узлы с одной стороны

кровянистые выделения из соска

плотное безболезненное образование в структуре молочной железы.

Когда лучше проводить самодиагностику молочных желез?

Женщина в возрасте от 25 до 30 лет должна ежемесячно самостоятельно осматривать молочные железы. Осмотр лучше всего проводить на 5–7 день после начала менструаций, в один и тот же день менструального цикла. После 40 лет следует периодически делать маммографию.

По данным статистики, подавляющее большинство опухолей, обнаруживаемых при самоосмотре, являются доброкачественными и достаточно быстро и эффективно лечатся.

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Как проводить самостоятельный осмотр груди?

Пальпация проводится в положении лежа с подушкой под плечом и стоя с поднятой и заложенной за голову рукой. Начинать осмотр следует с подмышечной области, двигаясь по спирали к соску. Продолжение пальпации — по вертикали сверху вниз, от внутренней стороны груди к подмышечной впадине. Обнаруженные симптомы и признаки мастопатии требуют незамедлительного обращения к врачу.

Смотрите подробный мастер-класс по самодиагностике груди от Людмилы Шупенюк:

Video: Как диагностировать мастопатию: признаки и симптомы Как диагностировать мастопатию? Признаки и симптомы мастопатии

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