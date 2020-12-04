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Календар щеплень 2020 в Україні

04.12.2020

Вакцинація – тема, навколо якої постійно виникають суперечки. З недавнього часу дітям, у яких немає профілактичних щеплень, заборонено відвідувати дошкільні навчальні заклади. Такий радикальний указ видали Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством охорони здоров’я. Таким чином, вакцинація стала обов’язковою на державному рівні. Тож які щеплення малюкам до року та дітям старшого віку необхідно робити в Україні згідно з розпорядженням МОЗ? Детально про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла»

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Календар щеплень в 2019 році зазнав деяких змін. Зокрема, щеплювати дитину від туберкульозу (БЦЖ) тепер будуть один раз на 3–5 добу життя. А в 7 років ревакцинацію більше робити не потрібно.

Окрім того, дітям до 7 років раз на рік повинні робити пробу на туберкульоз (реакція Манту). Варто пам’ятати, що це не щеплення, а перевірка на наявність цієї інфекції в організмі.

Щеплення від гепатиту B вводиться в перший день життя немовляти. Другу дозу вакцини проти гепатиту B дитині будуть вводити не в перший місяць життя, а в другий. Третя доза вводиться в шестимісячному віці.

Починаючи з 2-місячного віку дітям проводиться цілий цикл щеплень від небезпечних хвороб.

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Календар профілактичних щеплень дітям в 2019 році передбачає вакцинацію від 10 захворювань:

  • кору
  • кашлюку
  • краснухи
  • поліомієліту
  • правця
  • туберкульозу
  • гепатиту В
  • дифтерії
  • гемофільної інфекції
  • епідемічного паротиту

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Фото із сайту МОЗ України

Також у МОЗ рекомендують кожні 10 років проводити ревакцинацію від дифтерії та правця.

Усі щеплення повинні робитися безкоштовно, підкреслили в МОЗ, аж до досягнення українцем 18-річчя.

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