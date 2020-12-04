Календарь прививок 2020 в Украине

Вакцинация – тема, вокруг которой постоянно возникают споры. С недавнего времени детям, у которых нет профилактических прививок, запрещено посещать дошкольные учебные заведения. Такой радикальный указ издали Министерство образования и науки совместно с Минздравом. Таким образом, вакцинация стала обязательной на государственном уровне. Так какие же прививки малышам до года и детям старшего возраста необходимо делать в Украине согласно распоряжению МЗ? Подробно об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Календарь прививок в 2019 году претерпел некоторые изменения. В частности, прививать ребенка от туберкулеза (БЦЖ) теперь будут один раз – на 3–5 сутки жизни. А в 7 лет ревакцинацию больше делать не нужно.

Кроме того, детям до 7 лет раз в год должны делать пробу на туберкулез (реакция Манту). Стоит помнить, что это не прививка, а проверка на наличие этой инфекции в организме.

Прививка от гепатита B вводится в первый день жизни младенца. Вторую дозу вакцины против гепатита B ребенку будут вводить не в первый месяц жизни, а во второй. Третья доза вводится в полугодовом возрасте.

Начиная с 2-месячного возраста детям проводится целый цикл прививок от опасных болезней.

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Календарь профилактических прививок детям в 2019 году предполагает вакцинацию от 10 заболеваний:

кори

коклюша

краснухи

полиомиелита

столбняка

туберкулеза

гепатита В

дифтерии

гемофильной инфекции

эпидемического паротита

Фото из сайта МОЗ Украины

Также в Минздраве рекомендуют каждые 10 лет проводить ревакцинацию от дифтерии и столбняка.

Все прививки должны делаться бесплатно, подчеркнули в Минздраве, – вплоть до достижения украинцем 18-летия.

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