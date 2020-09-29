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Що таке закреп і як з ним боротися?

29.09.2020

До 40% населення всієї земної кулі, незалежно від статі та віку, страждає від закрепу. Він може виникнути у цілком здорової людини, а може виявитися сигналом серйозного захворювання. Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський розповів, що ж таке закреп і чому він виникає? Читайте докладніше в нашому матеріалі.

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Що таке закреп?

Закреп це порушення роботи шлунково-кишкового тракту, при якому частково або повністю відсутній процес випорожнення кишечника.

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Якщо випорожнень немає понад 48 годин, варто уважно прислухатися до свого організму. Чому може виникнути така проблема?

Основні причини закрепу:

  • незбалансоване харчування
  • брак рідини
  • побічна дія ліків

Продукти, які уповільнюють роботу кишечника:

  • шоколад
  • твердий сир
  • яйця
  • червоне м’ясо
  • солодощі

здоровье

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Продукти, які допомагають налагодити роботу кишечника:

  • чорнослив
  • вівсянка
  • горіхи
  • коричневий рис
  • виноград

Також Валерій Ославський дізнався у викладача йоги, які вправи допомагають боротися із закрепом. Дивіться відео:

Video: Що таке закреп і як з ним боротися?

Запор - це порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Лікування запору, симптоми, причини і профілактика захворювання

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