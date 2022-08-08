Что такое гематома? Как появляется и чем лечить

Что такое гематома и как ее лечить

Гематома – скопление крови, которое возникло в результате разрыва сосудов. Вследствие чего может образоваться гематома? Какие признаки гематомы? В каких случаях при появлении гематомы нужно немедленно обратиться к врачу? Подробно об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Гематомы имеют круглую вытянутую форму и появляются в мягких тканях. Образования могут находиться под кожей, слизистыми оболочками, в стенке внутренних органов и даже в головном мозгу.

Чаще всего причиной возникновения гематом являются удары. Больше всего подвержены риску пожилые люди, потому что с возрастом кровеносные сосуды становятся слабее.

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Признаки гематомы:

боль (может быть сильной)

припухлость или отек

частичная потеря функциональности мышц (в зависимости от области удара)

изменения цвета кожи (может быть красновато-синей или зелено-желтой)

повышение температуры тела

Если же на теле появляются гематомы без причин, следует обратиться к врачу. Образования также могут возникать из-за гормонального сбоя, а также вследствие употребления некоторых медикаментозных препаратов.

Виды гематом

Гематомы различают в зависимости от места расположения. Выделяют следующие:

подкожная

внутримышечная

субсерозная (в брюшной или грудной полости)

гематома головного мозга (субдуральная, эпидуральная или внутримозговая)

ретрохориальная (при беременности)

Чтобы избежать яркого «окраса» на теле, сразу после удара следует приложить к месту холодный компресс или лед. Через 5–6 дней специалисты могут назначить тепловые процедуры. Следует уменьшить нагрузки на пораженную область.

Обязательно нужно обратиться к врачу, если:

гематома больших размеров

увеличен отек вокруг гематомы

гематома находится на голове

гематома на животе

произошло повреждение кости или сустава

гематома не проходит на протяжении 2 недель

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