Що таке гематома? Як з'являється і чим лікувати

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Я соромлюсь свого тіла

Що таке гематома і як її лікувати

08.08.2022

Гематома – скупчення крові, яке виникло в результаті розриву судин. Внаслідок чого може утворитися гематома? Які ознаки гематоми? В яких випадках при появі гематоми потрібно негайно звернутися до лікаря? Про це докладно розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Bruise injury on young woman knee

Гематоми мають округлу витягнуту форму та з’являються в м’яких тканинах. Можуть утворюватися під шкірою, слизовими оболонками, у стінці внутрішніх органів, у головному мозку тощо.

Найчастіше причиною виникнення гематом є удари. Найбільше в зоні ризику перебувають літні люди, тому що з віком кровеносні судини стають слабшими.

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Ознаки гематоми

  • біль (може бути сильним)
  • припухлість або набряк
  • часткова втрата функціональності м’язів (залежно від ділянки удару)
  • зміна кольору шкіри (може бути червонувато-синьою або зелено-жовтою)
  • підвищення температури тіла

Якщо ж на вашому тілі з’являються гематоми без причин, слід негайно звернутися до лікаря. Утворення також можуть виникати через гормональний збій, а також унаслідок вживання деяких медикаментозних препаратів.

Види гематом

Гематоми розрізняють залежно від місця розташування. Виділяють такі:

  • підшкірна
  • внутрішньом’язова
  • субсерозна (в черевній або грудній порожнині)
  • гематома головного мозку (субдуральна, епідуральна або внутрішньомозкова)
  • ретрохоріальна (при вагітності)

Щоб уникнути яскравого «забарвлення» на тілі, одразу після удару слід прикласти до місця холодний компрес або лід. За 5–6 днів фахівці можуть призначити теплові процедури. Слід зменшити навантаження на уражену область.

Can you move your leg?

Обов’язково потрібно звернутися до лікаря, якщо:

  • гематома великих розмірів
  • збільшений набряк навколо гематоми
  • гематома на голові
  • гематома на животі
  • сталося пошкодження кістки або суглоба
  • гематома не проходить протягом 2 тижнів

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