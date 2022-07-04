Грибок ногтей на ногах: лечение и причины возникновения

У здорового человека ногти имеют выпуклую форму и гладкую поверхность. Изогнутая, слоистая, бесцветная, слишком толстая или слишком тонкая ногтевая пластина должна насторожить. Это может оказаться признаком грибковой инфекции. Каковы симптомы и причины грибка на ногтях? Как лечить грибок? Подробнее об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Симптомы и виды грибка ногтей на ногах

Наличие грибка легко определить визуально. Первое, на что жалуются пациенты с грибковой инфекцией, – проблемы эстетического характера. Ногтевая пластина становится тоньше, приобретает грязно-желтый или даже черный оттенок, легко ломается и крошится. Однако это только общая симптоматика грибка. Большинство проявлений зависят от типа паразита, который поселился на ногтевой пластине. Например, из-за дерматофитов на ногтях появляются желтые пятна, по бокам ногтей – белые полосы. Больного беспокоит шелушение и зуд. Плесневые грибы поражают уже больные ногти, питание которых нарушено, а цвет ногтевой пластины при этом может меняться от желтого до черного.

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Причины появления грибка на ногтях

Помимо банального несоблюдения правил гигиены, причин возникновения грибка достаточно много. Среди них:

сахарный диабет

нарушение кровоснабжения конечностей

иммунодефицитные состояния, в том числе ВИЧ

наличие грибковых инфекций на коже и во внутренних органах

травмы ногтевых пластин и прилегающих тканей

профессиональные риски

Проблемы с ногтями также могут возникать по мере взросления человека. Это происходит в результате ухудшения кровообращения из-за процесса старения.

Виды грибковой инфекции:

дистальный онихомикоз (грибок появляется на кончике ногтя и ниже него)

проксимальный онихомикоз (возникает со стороны заднего кожного валика)

белый поверхностный онихомикоз (на поверхности ногтя появляются белые пятна)

Как предотвратить грибок на ногтях?

своевременно лечите травмы, мозоли и воспаления

не ходите босиком в общественных местах (даже в бассейнах и саунах следует надевать закрытые шлепки)

после занятия спортом необходимо снимать кроссовки и носки сразу после тренировки

после водных процедур тщательно промокайте ноги полотенцем

не носите слишком узкие носки и обувь

Удаление ногтя стоит проводить в том случае, если мази, таблетки и другие способы лечения становятся неэффективными. Решение об этом должен принимать специалист. Хорошая новость: грибок легко предотвратить, если вовремя распознать его признаки.

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