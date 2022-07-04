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Я соромлюсь свого тіла

Грибок ногтей на ногах: лечение и причины возникновения

04.07.2022

У здорового человека ногти имеют выпуклую форму и гладкую поверхность. Изогнутая, слоистая, бесцветная, слишком толстая или слишком тонкая ногтевая пластина должна насторожить. Это может оказаться признаком грибковой инфекции. Каковы симптомы и причины грибка на ногтях? Как лечить грибок? Подробнее об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла»

Симптомы и виды грибка ногтей на ногах

podiatrist examining patient

Наличие грибка легко определить визуально. Первое, на что жалуются пациенты с грибковой инфекцией, – проблемы эстетического характера. Ногтевая пластина становится тоньше, приобретает грязно-желтый или даже черный оттенок, легко ломается и крошится. Однако это только общая симптоматика грибка. Большинство проявлений зависят от типа паразита, который поселился на ногтевой пластине. Например, из-за дерматофитов на ногтях появляются желтые пятна, по бокам ногтей – белые полосы. Больного беспокоит шелушение и зуд. Плесневые грибы поражают уже больные ногти, питание которых нарушено, а цвет ногтевой пластины при этом может меняться от желтого до черного.

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Причины появления грибка на ногтях

Помимо банального несоблюдения правил гигиены, причин возникновения грибка достаточно много. Среди них:

  • сахарный диабет
  • нарушение кровоснабжения конечностей
  • иммунодефицитные состояния, в том числе ВИЧ
  • наличие грибковых инфекций на коже и во внутренних органах
  • травмы ногтевых пластин и прилегающих тканей
  • профессиональные риски

Проблемы с ногтями также могут возникать по мере взросления человека. Это происходит в результате ухудшения кровообращения из-за процесса старения.

Microbes on female legs shows by mygnifying glass.

Виды грибковой инфекции:

  • дистальный онихомикоз (грибок появляется на кончике ногтя и ниже него)
  • проксимальный онихомикоз (возникает со стороны заднего кожного валика)
  • белый поверхностный онихомикоз (на поверхности ногтя появляются белые пятна)

Как предотвратить грибок на ногтях?

  • своевременно лечите травмы, мозоли и воспаления
  • не ходите босиком в общественных местах (даже в бассейнах и саунах следует надевать закрытые шлепки)
  • после занятия спортом необходимо снимать кроссовки и носки сразу после тренировки
  • после водных процедур тщательно промокайте ноги полотенцем
  • не носите слишком узкие носки и обувь

blisters, woman on high heels has difficulties to walk

Удаление ногтя стоит проводить в том случае, если мази, таблетки и другие способы лечения становятся неэффективными. Решение об этом должен принимать специалист. Хорошая новость: грибок легко предотвратить, если вовремя распознать его признаки.

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