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Я соромлюсь свого тіла

Грибок нігтів на ногах: лікування та причини виникнення

04.07.2022

У здорової людини нігті мають опуклу форму і гладку поверхню. Вигнута, шарувата, безбарвна, дуже товста або занадто тонка нігтьова пластина має насторожити. Це може виявитися ознакою грибкової інфекції. Які симптоми і причини грибка на нігтях? Як лікувати грибок? Докладно про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

 

Симптоми і види грибка нігтів на ногах

podiatrist examining patient

Наявність грибка легко визначити візуально. Перше, на що скаржаться пацієнти з грибковою інфекцією, – проблеми естетичного характеру. Нігтьова пластина тоншає, набуває брудно-жовтого або навіть чорного відтінку, легко ламається і кришиться. Однак це тільки загальна симптоматика грибка. Більшість проявів залежать від типу паразита, який оселився на нігтьовій пластині. Наприклад, через дерматофітів на нігтях з’являються жовті плями, з боків нігтів – білі смуги. Хворого турбує лущення та свербіж. Плісняві гриби вражають вже хворі нігті, а колір нігтьової пластини при цьому може змінюватися від жовтого до чорного.

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Причини виникнення грибка на нігтях

Крім банального недотримання правил гігієни, причин виникнення грибка досить багато. Серед них:

  • цукровий діабет
  • порушення кровопостачання кінцівок
  • імунодефіцитні стани, в тому числі ВІЛ
  • наявність грибкових інфекцій на шкірі та у внутрішніх органах
  • травми нігтьових пластин і прилеглих тканин
  • професійні ризики

Проблеми з нігтями також можуть виникати в міру дорослішання людини. Це відбувається через погіршення кровообігу внаслідок процесу старіння.

Microbes on female legs shows by mygnifying glass.

Види грибкової інфекції:

  • дистальний оніхомікоз (грибок з’являється на кінчику нігтя і нижче нього)
  • проксимальний оніхомікоз (виникає з боку заднього шкірного валика)
  • білий поверхневий оніхомікоз (на поверхні нігтя з’являються білі плями)

Профілактика грибка на нігтях:

  • своєчасно лікуйте травми, мозолі та запалення
  • не ходіть босоніж в громадських місцях (навіть в басейнах і саунах слід взувати закриті шльопанці)
  • після заняття спортом необхідно знімати кросівки і шкарпетки відразу після тренування
  • після водних процедур ретельно промокайте ноги рушником
  • не носіть занадто вузькі шкарпетки і взуття

blisters, woman on high heels has difficulties to walk

Видалення нігтя варто проводити в тому випадку, якщо мазі, таблетки та інші способи лікування стають неефективними. Рішення про це повинен приймати фахівець. Хороша новина: грибку легко запобігти, якщо вчасно розпізнати його ознаки.

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