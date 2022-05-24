Профилактика глистов в домашних условиях
Универсальных методов избавления от паразитов не существует. Возможно лечение несколькими методами сразу, а иногда даже требуются хирургические операции. Окончательную тактику избавления от паразитов назначает врач после тщательного обследования. О том, какие методы профилактики глистов существуют, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла». Все детали читайте в материале.
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Профилактика гельминтозов
- Мойте руки перед едой, а также после посещения туалета, по приходу с улицы.
- Зелень перед подачей на стол в сыром виде необходимо тщательно промывать водой, а также обрабатывать кипятком.
- Ни в коем случае нельзя употреблять сырое, плохо приготовленное мясо. Мясо, рыбу и икру необходимо тщательно термически обрабатывать.
- Не стоит употреблять сырую воду, особенно с водоемов.
- Следите за чистотой своего нижнего белья, меняйте его не реже 1-2 раз в день.
- Подстригайте ногти, не давайте скапливаться грязи под ними, ни в коем случае не грызите ногти.
- Чаще проводите влажную уборку в своем помещении.
- Меняйте постельное белье как можно чаще.
Чтобы проверить свой организм на наличие глистов, необходимо сдать анализ крови. Это можно сделать практически везде: как в платной поликлинике, так и бесплатной. Перед процедурой лучше не есть как минимум восемь часов. Чаще всего анализ крови принимают утром, а результаты определяют в течение нескольких дней. С результатами анализов нужно обратиться к врачу-инфекционисту или же к терапевту.
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Симптомы гельминтоза:
- зуд в заднем проходе;
- высыпания на коже;
- тошнота или подташнивание;
- постоянная усталость;
- повышение температуры тела;
- частые головные боли, головокружение;
- отечность ног;
- запор, вздутие, понос, метеоризм;
- увеличены лимфатические узлы;
- бессонница;
- боли в животе;
- уменьшение веса;
- желтушность кожи или слизистой;
- аллергические реакции – бронхиальная астма, аллергический ринит, аллергический кашель и т.д.;
- горечь во рту;
- боли в мышцах и суставах;
- храп или скрип зубами ночью.