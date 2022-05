Універсальних методів позбавлення від паразитів не існує. Можливе лікування кількома методами відразу, а іноді навіть потрібні хірургічні операції. Остаточну тактику позбавлення від паразитів призначає лікар після ретельного обстеження. Про те, які методи профілактики глистів існують, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Усі деталі читайте в матеріалі.

Щоб перевірити свій організм на наявність глистів, необхідно здати аналіз крові. Це можна зробити практично скрізь: як у платній поліклініці, так і безкоштовній. Перед процедурою краще не їсти як мінімум вісім годин. Найчастіше аналіз крові приймають уранці, а результати визначають протягом кількох днів. З результатами аналізів треба звертатися до лікаря-інфекціоніста або ж до терапевта.

