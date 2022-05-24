Універсальних методів позбавлення від паразитів не існує. Можливе лікування кількома методами відразу, а іноді навіть потрібні хірургічні операції. Остаточну тактику позбавлення від паразитів призначає лікар після ретельного обстеження. Про те, які методи профілактики глистів існують, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Усі деталі читайте в матеріалі.

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Профілактика гельмінтозів

Мийте руки перед їдою, а також після відвідування туалету і приходу з вулиці.

Зелень перед подачею на стіл у сирому вигляді необхідно ретельно промивати водою, а також обробляти окропом.

У жодному разі не можна вживати сире, погано приготоване м’ясо. М’ясо, рибу та ікру необхідно ретельно термічно обробляти.

Не варто вживати сиру воду, особливо з водойм.

Слідкуйте за чистотою своєї нижньої білизни, міняйте її не рідше ніж 1-2 рази на день.

Підстригайте нігті, не давайте накопичуватися бруду під ними, у жодному разі не гризіть нігті.

Частіше проводьте вологе прибирання у своєму помешканні.

Міняйте постільну білизну якомога частіше.

Щоб перевірити свій організм на наявність глистів, необхідно здати аналіз крові. Це можна зробити практично скрізь: як у платній поліклініці, так і безкоштовній. Перед процедурою краще не їсти як мінімум вісім годин. Найчастіше аналіз крові приймають уранці, а результати визначають протягом кількох днів. З результатами аналізів треба звертатися до лікаря-інфекціоніста або ж до терапевта.

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Симптоми гельмінтозу

свербіж у задньому проході;

висипання на шкірі;

нудота або блювання;

постійна втома;

підвищення температури тіла;

часті головні болі, запаморочення;

набряклість ніг;

закреп, здуття, пронос, метеоризм;

збільшені лімфатичні вузли;

безсоння;

болі в животі;

зменшення ваги;

жовтушність шкіри або слизової;

алергічні реакції – бронхіальна астма, алергічний риніт, алергічний кашель тощо;

гіркота в роті;

болі в м’язах і суглобах;

хропіння або скрип зубами вночі.

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