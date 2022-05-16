Варикозное расширение вен: профилактика

Хроническими заболеваниями вен нижних конечностей страдает до 40 % взрослого населения нашей страны. Варикозное расширение вен наблюдается у 20 % женщин и 10 % мужчин в мире. На начальных этапах болезнь редко беспокоит пациентов. Каковы причины возникновения заболевания и возможно ли вылечить его? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Наличие расширенных вен, даже если они еще не беспокоят, уже несет в себе большую опасность для жизни, так как в любой момент может возникнуть самое опасное осложнение – тромбофлебит и трофические язвы.

Тромбы, образовавшиеся в варикозных венах, могут оторваться и попасть в жизненно важные органы, что зачастую приводит к смерти.

Виды варикозного расширения вен

Первичное связано со слабостью или нарушениями венозной стенки. Развитию заболевания способствуют беременность, ожирение, длительное пребывание в положении стоя, врожденная слабость соединительной ткани; ношение чулок с тугими резинками.

связано со слабостью или нарушениями венозной стенки. Развитию заболевания способствуют беременность, ожирение, длительное пребывание в положении стоя, врожденная слабость соединительной ткани; ношение чулок с тугими резинками. Вторичное варикозное расширение возникает в результате нарушения венозного оттока, когда клапаны не справляются со своей работой, а также при опухолях и травмах.

При варикозной болезни поврежденные клапаны позволяют крови проникать в поверхностную венозную систему, в результате чего там происходит повышение давления, что приводит к их расширению. Ток крови замедляется, уменьшается питание тканей кислородом, возникают язвы.

Причины заболевания:

наследственная слабость сосудов;

длительные статические нагрузки;

малоподвижный образ жизни;

прием гормональных препаратов и гормональные нарушения;

беременность;

травмы ног;

поднятие тяжести, перегрузки (например, внезапного начала активных тренировок после нескольких лет малоподвижного образа жизни);

курение.

В группу риска входят люди, которые в силу своей профессии в течение рабочего дня часами стоять на ногах либо пребывают в сидячем положении – за рулем, компьютером и т.п.

Симптомы варикозного расширения вен

Боли в ногах;

ощущение тепла и жжения в ногах по ходу вен;

тяжесть в ногах;

отеки ног в вечернее время;

ночные судороги в ногах;

расширенные вены;

потемнение и уплотнение кожи голеней;

трофические язвы.

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Профилактика варикозного расширения вен

Не увлекайтесь горячими ваннами, сауной, длительным пребыванием на солнце. Все перечисленное снижает венозный тонус, ведет к застою крови в нижних конечностях.

Занимайтесь спортом. Укрепить вены и улучшить кровообращение помогут регулярные занятия спортом. Аэробика, бег, плавание в умеренном режиме способствуют оздоровлению вен.

Держите свой вес под контролем. Особенно подвержены такому заболеванию люди с избыточным весом. В кровеносных сосудах полного человека находится больше крови, чем у человека с нормальным весом, поэтому на такие сосуды приходится слишком большая нагрузка.

Не носите обтягивающую одежду, чулки и носки с тугими резинками, так как это ведет к сдавливанию вен. Также не стоит обувать туфли на каблуках или тесную обувь.

Не сидите нога на ногу! При забрасывании одного колена на другое создается препятствие на пути кровотока.

Следите за питанием. Чтобы избежать запоров, включите в рацион продукты, богатые клетчаткой. Частые запоры также увеличивают вероятность возникновения варикоза.

Делайте зарядку. Перед сном и утром после пробуждения полезно по 3-5 минут вертеть пальцами ног и стопами – это улучшает кровообращение в нижних конечностях.

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Лечение варикозного расширения вен

Лечением варикозного расширения вен должен заниматься врач. При появлении первых признаков заболевания нужно немедленно обратиться к врачу. Только квалифицированный специалист после качественного обследования сможет назначить правильное и действенное лечение.

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