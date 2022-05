Варикозне розширення вен: профілактика

На хронічні захворювання вен нижніх кінцівок страждає до 40 % дорослого населення нашої країни. Варикозне розширення вен спостерігається у 20 % жінок і 10 % чоловіків у світі. На початкових етапах хвороба рідко турбує пацієнтів. Які причини виникнення захворювання і чи можливо вилікувати його? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Наявність розширених вен, навіть якщо вони ще не турбують, уже несе в собі велику небезпеку для життя, оскільки в будь-який момент може виникнути найнебезпечніше ускладнення — тромбофлебіт і трофічні виразки.

Тромби, що утворилися у варикозних венах, можуть відірватися і потрапити в життєво важливі органи, що часто призводить до смерті.

При варикозній хворобі пошкоджені клапани пропускають кров у поверхневу венозну систему, внаслідок чого там відбувається підвищення тиску, що призводить до їх розширення. Кровотік сповільнюється, зменшується живлення тканин киснем, з’являються виразки.

До групи ризику належать люди, яких професія змушує протягом робочого дня годинами стояти на ногах або сидіти – за кермом, комп’ютером тощо.

Не захоплюйтеся гарячими ваннами, сауною, тривалим перебуванням на сонці. Це знижує венозний тонус, веде до застою крові в нижніх кінцівках.

Займайтеся спортом. Зміцнити вени і поліпшити кровообіг допоможуть регулярні заняття спортом. Аеробіка, біг, плавання в помірному режимі сприяють оздоровленню вен.

Тримайте свою вагу під контролем. Особливо схильні до такого захворювання люди з надмірною вагою. У кровоносних судинах повної людини міститься більше крові, ніж у людини з нормальною вагою, тому на такі судини припадає занадто велике навантаження.

Не носіть затісний одяг, панчохи і шкарпетки з тугими резинками, бо це спричиняє здавлення вен. Також не варто взувати туфлі на підборах або тісне взуття.

Не сидіть нога на ногу! При закиданні одного коліна на інше створюється перешкода на шляху кровотоку.

Слідкуйте за харчуванням. Щоб уникнути закрепів, включіть у раціон продукти, багаті на клітковину. Часті закрепи також збільшують імовірність виникнення варикозу.

Робіть зарядку. Перед сном і вранці після пробудження корисно по 3-5 хвилин вертіти пальцями ніг і стопами — це покращує кровообіг у нижніх кінцівках.

Лікуванням варикозного розширення вен повинен займатися лікар. При появі перших ознак захворювання потрібно негайно звернутися до лікаря. Тільки кваліфікований фахівець після якісного обстеження зможе призначити правильне та ефективне лікування.

