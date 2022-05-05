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Как оказать первую помощь при ожогах

05.05.2022

Все мы знаем, что такое термический ожог и насколько он может быть опасен для жизни. Поэтому вовремя оказанная первая помощь может спасти человека. А как ее правильно оказать рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский и Екатерина Безвершенко.  

ожог

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Степени повреждения кожи при ожогах

  • первая степень: наружный слой кожи (признаки – покраснения и сухость, пример – солнечный ожог);
  • вторая степень: волдыри, заполненные желтоватой жидкостью;
  • третья степень: кожа поражена на всю толщину и отмирает  (признаки – зона повреждения покрывается коричневыми струпьями);
  • четвертая степень: самый опасный и глубокий вид травмы, который затрагивает мышцы и кости.

ожоги, здоровье

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Первая помощь при термических ожогах

  • Потушить огонь, убрать раскаленные предметы от пострадавшего.
  • При травмах 1–2 степени необходимо обеспечить охлаждение поврежденного места – подставить под струю холодной проточной воды и держать 5–7 минут. Если нет такой возможности, то нужно делать холодные компрессы, регулярно их меняя (подойдет марля или чистая косынка, смоченная в ледяной воде).
  • При травмах 3–4 степени с глубокими повреждениями кожи и обугливанием конечностей просто наложить стерильную повязку на место поражения и ожидать приезда медиков. Пострадавшему, находящемуся в сознании, нужно дать обезболивающее.

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Чего категорически нельзя делать при термических ожогах

  • Нельзя обрабатывать ожог подручными средствами – сметаной, маслом и т. д.
  • Нельзя самостоятельно очищать рану ватой или тканями, оставляющими ворс.
  • Нельзя накладывать повязки, если вы точно не уверены, как это делать.
  • Нельзя накладывать жгут, если нет открытого ранения, откуда течет кровь (может привести к ампутации обожженной конечности).
  • Нельзя прокалывать пузыри, так как существует риск занести инфекцию.
  • Нельзя отдирать одежду, прилипшую к ранам.

Больше информации узнайте из видео!

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