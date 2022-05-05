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Як надати першу допомогу при опіках

05.05.2022

Всі ми знаємо, що таке термічний опік та наскільки він може бути небезпечним для життя. Тому вчасно надана перша допомога може врятувати людину. А як її правильно надати розповів лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський и Катерина Безвершенко. 

ожог

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Ступені пошкодження шкіри при опіках

  • перший ступінь: зовнішній шар шкіри (ознаки – почервоніння та сухість, приклад – сонячний опік)
  • другий ступінь: пухирі, наповнені жовтуватою рідиною
  • третій ступінь: шкіра уражена по всій товщині та відмирає (ознаки – зона ушкодження покривається коричневими струпами)
  • четвертий ступінь: найнебезпечніший та найглибший вид травми, який зачіпає м’язи та кістки.

ожоги, здоровье

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Перша допомога при термічних опіках

  • Загасити вогонь, прибрати розпечені предмети від потерпілого.
  • При травмах 1–2 ступеня забезпечити охолодження пошкодженого місця – підставити під струмінь холодної проточної води і тримати 5–7 хвилин. Якщо немає такої можливості, то потрібно робити холодні компреси, регулярно змінюючи їх (підійде марля або чиста хустинка, змочена в крижаній воді).
  • При травмах 3–4 ступеня з глибокими пошкодженнями шкіри й обвуглюванням кінцівок просто накласти стерильну пов’язку на місце ураження та чекати приїзду медиків. Притомному потерпілому треба дати знеболювальне.

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Чого категорично не можна робити при термічних опіках

  • Не можна обробляти опіки підручними засобами – сметаною, маслом і т. д.
  • Не можна очищати рану ватою або тканинами, які залишають ворс.
  • Не можна накладати пов’язки, якщо ви точно не впевнені, як це робити.
  • Не можна накладати джгут, якщо немає відкритого поранення, звідки тече кров (може призвести до ампутації обпаленої кінцівки).
  • Не можна проколювати пухирі, бо існує ризик занести інфекцію.
  • Не можна віддирати одяг, який прилип до ран.

Більше інформації дізнайтесь із відео!

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