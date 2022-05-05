Як надати першу допомогу при опіках
05.05.2022
Всі ми знаємо, що таке термічний опік та наскільки він може бути небезпечним для життя. Тому вчасно надана перша допомога може врятувати людину. А як її правильно надати розповів лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський и Катерина Безвершенко.
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Ступені пошкодження шкіри при опіках
- перший ступінь: зовнішній шар шкіри (ознаки – почервоніння та сухість, приклад – сонячний опік)
- другий ступінь: пухирі, наповнені жовтуватою рідиною
- третій ступінь: шкіра уражена по всій товщині та відмирає (ознаки – зона ушкодження покривається коричневими струпами)
- четвертий ступінь: найнебезпечніший та найглибший вид травми, який зачіпає м’язи та кістки.
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Перша допомога при термічних опіках
- Загасити вогонь, прибрати розпечені предмети від потерпілого.
- При травмах 1–2 ступеня забезпечити охолодження пошкодженого місця – підставити під струмінь холодної проточної води і тримати 5–7 хвилин. Якщо немає такої можливості, то потрібно робити холодні компреси, регулярно змінюючи їх (підійде марля або чиста хустинка, змочена в крижаній воді).
- При травмах 3–4 ступеня з глибокими пошкодженнями шкіри й обвуглюванням кінцівок просто накласти стерильну пов’язку на місце ураження та чекати приїзду медиків. Притомному потерпілому треба дати знеболювальне.
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Чого категорично не можна робити при термічних опіках
- Не можна обробляти опіки підручними засобами – сметаною, маслом і т. д.
- Не можна очищати рану ватою або тканинами, які залишають ворс.
- Не можна накладати пов’язки, якщо ви точно не впевнені, як це робити.
- Не можна накладати джгут, якщо немає відкритого поранення, звідки тече кров (може призвести до ампутації обпаленої кінцівки).
- Не можна проколювати пухирі, бо існує ризик занести інфекцію.
- Не можна віддирати одяг, який прилип до ран.
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