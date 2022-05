Всі ми знаємо, що таке термічний опік та наскільки він може бути небезпечним для життя. Тому вчасно надана перша допомога може врятувати людину. А як її правильно надати розповів лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський и Катерина Безвершенко.

Більше на тему: Як відрізнити грибок від інших захворювань

Більше на тему: Що має бути в домашній аптечці

Більше на тему: Блювота псля алкоголю: як полегшити симптоми

Більше інформації дізнайтесь із відео!

Більше на тему: Навіщо потрібно здавати ревмопроби і біохімічний аналіз крові?

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.