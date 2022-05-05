Всі ми знаємо, що таке термічний опік та наскільки він може бути небезпечним для життя. Тому вчасно надана перша допомога може врятувати людину. А як її правильно надати розповів лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський и Катерина Безвершенко.

Більше на тему: Як відрізнити грибок від інших захворювань

Ступені пошкодження шкіри при опіках

перший ступінь: зовнішній шар шкіри (ознаки – почервоніння та сухість, приклад – сонячний опік)

зовнішній шар шкіри (ознаки – почервоніння та сухість, приклад – сонячний опік) другий ступінь: пухирі, наповнені жовтуватою рідиною

пухирі, наповнені жовтуватою рідиною третій ступінь: шкіра уражена по всій товщині та відмирає (ознаки – зона ушкодження покривається коричневими струпами)

шкіра уражена по всій товщині та відмирає (ознаки – зона ушкодження покривається коричневими струпами) четвертий ступінь: найнебезпечніший та найглибший вид травми, який зачіпає м’язи та кістки.

Більше на тему: Що має бути в домашній аптечці

Перша допомога при термічних опіках

Загасити вогонь, прибрати розпечені предмети від потерпілого.

При травмах 1–2 ступеня забезпечити охолодження пошкодженого місця – підставити під струмінь холодної проточної води і тримати 5–7 хвилин. Якщо немає такої можливості, то потрібно робити холодні компреси, регулярно змінюючи їх (підійде марля або чиста хустинка, змочена в крижаній воді).

При травмах 3–4 ступеня з глибокими пошкодженнями шкіри й обвуглюванням кінцівок просто накласти стерильну пов’язку на місце ураження та чекати приїзду медиків. Притомному потерпілому треба дати знеболювальне.

Більше на тему: Блювота псля алкоголю: як полегшити симптоми

Чого категорично не можна робити при термічних опіках

Не можна обробляти опіки підручними засобами – сметаною, маслом і т. д.

Не можна очищати рану ватою або тканинами, які залишають ворс.

Не можна накладати пов’язки, якщо ви точно не впевнені, як це робити.

Не можна накладати джгут, якщо немає відкритого поранення, звідки тече кров (може призвести до ампутації обпаленої кінцівки).

Не можна проколювати пухирі, бо існує ризик занести інфекцію.

Не можна віддирати одяг, який прилип до ран.

Більше інформації дізнайтесь із відео!

Більше на тему: Навіщо потрібно здавати ревмопроби і біохімічний аналіз крові?

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ