Что такое обсессивно-компульсивное расстройство и как его лечить
ОКР – это психическое обсессивно-компульсивное расстройство. Оно может иметь хронический, прогрессирующий или эпизодический характер. Проявляется развитием навязчивых мыслей, воспоминаний, движений и действий, а также разнообразными патологическими страхами (фобиями). Подробнее об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».
Чтобы понять, какие психические нарушения происходят с больными ОКР, представьте себе, что наш мозг – это почта, куда приходят миллионы писем. Какие-то из них нужные, а какие-то – нет. Если, по мнению мозга, мысль стоит внимания, то она пересылается в разряд обдумываемых, а если мысль бестолковая, то мозг утилизирует ее и больше не вспоминает.
У больных ОКР происходит сбой и случайные мысли мозг воспринимает всерьез. Он начинает их обдумывать и перечитывать их снова и снова. А дальше человек придумывает ритуалы, которые, как ему кажется, смогут его защитить от потенциальной угрозы. Люди с таким расстройством становятся рабами своего состояния и со временем могут довести себя до инвалидности.
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Наиболее подвержены возникновению ОКР люди, которые находятся в стрессовом состоянии: начинают новую работу, завершают отношения, страдают от переутомления.
Симптомы ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства):
Симптомы могут быть разными. Вот самые распространённые из них.
- страх загрязниться (постоянное мытье разных или всех частей тела)
- маниакальная проверка безопасности (двери, окна, плита, утюг или электрочайники).
- постоянное желание раскладывать вещи так, «чтобы все было на своих местах»
- страх совершить что-то плохое (насилие, сексуальное домогательство, аморальные действия, или кощунство)
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Методы лечения ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства):
- Когнитивно-поведенческая психотерапия научит прекращать субъективно воспринимать некомфортные психологические переживания.
- Гипноз, замещая нежелательные поведения, уменьшает дискомфорт от нежелательных навязчивых идей, позволяет более спокойно и легко пребывать в ситуациях, где ранее возникали нежелательные мысли, чувства, ощущения.
- Индивидуальное лечение, которое можно пройти в специальных клиниках под присмотром специалистов.
- Групповое лечение является наиболее эффективным.
Если не лечить ОКР, то симптомы будут прогрессировать до такой степени, что больной не сможет нормально жить, посещать и сохранить работу, поддерживать важные отношения. Также бездействие может привести и к физическим заболеваниям. Например, навязчивое мытье рук может привести к кожным заболеваниям и т.д. У многих людей с ОКР возникают мысли о самоубийстве, и около 1% больных его совершают.
Берегите себя и близких!