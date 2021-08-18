Що таке обсесивно-компульсивний розлад та як його лікувати
ОКР – це психічний обсесивно-компульсивний розлад. Він може мати хронічний, прогресуючий або епізодичний характер. Проявляється розвитком нав’язливих думок, спогадів, рухів та дій, а також різноманітними патологічними страхами (фобіями). Детальніше про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
Щоб зрозуміти, які психічні порушення відбуваються з хворими на ОКР, уявіть собі, що наш мозок – це пошта, куди надходять мільйони листів. Деякі з них потрібні, а деякі – ні. Якщо, на думку мозку, інформація варта уваги, то вона перекидається в розряд обмірковуваних, а якщо інформація безглузда, то мозок утилізує її та більше не згадує.
У хворих на ОКР відбувається збій і випадкові думки мозок сприймає всерйоз. Він починає їх обдумувати і перечитувати знову і знову. А далі людина вигадує ритуали, які, як їй здається, зможуть захистити її від потенційної загрози. Люди у такому стані стають рабами свого розладу і з часом можуть довести себе до інвалідності.
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Найбільш схильні до виникнення ОКР люди, які перебувають у стресовому стані: починають нову роботу, завершують стосунки, страждають від перевтоми.
Симптоми ОКР (обсесивно-компульсивного розладу):
Симптоми можуть бути різними. Ось найпоширеніші з них:
- страх забруднитися (постійне миття різних або всіх частин тіла)
- маніакальна перевірка безпеки (двері, вікна, плита, праска або електрочайники)
- постійне бажання розкладати речі так, «щоб все було на своїх місцях»
- страх зробити щось погане (насильство, сексуальне домагання, аморальні дії або блюзнірство)
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Методи лікування ОКР (обсесивно-компульсивного розладу):
- Когнітивно-поведінкова психотерапія навчить припиняти суб’єктивно сприймати некомфортні психологічні переживання.
- Гіпноз, заміщаючи небажані поведінки, зменшує дискомфорт від небажаних нав’язливих ідей, дозволяє більш спокійно та легко перебувати у ситуаціях, де раніше виникали небажані думки, почуття, відчуття.
- Індивідуальне лікування, яке можна пройти в спеціальних клініках під наглядом фахівців.
- Групове лікування, яке є найбільш ефективним.
Якщо не лікувати ОКР, то симптоми будуть прогресувати до такого ступеня, що хворий не зможе нормально жити, відвідувати й зберегти роботу, підтримувати важливі стосунки. Також бездіяльність може призвести і до фізичних захворювань. Наприклад, нав’язливе миття рук може призвести до шкірних захворювань тощо. У багатьох людей з ОКР виникають думки про самогубство, і близько 1% хворих його здійснюють.
Бережіть себе та близьких!