Що таке обсесивно-компульсивний розлад та як його лікувати

ОКР – це психічний обсесивно-компульсивний розлад. Він може мати хронічний, прогресуючий або епізодичний характер. Проявляється розвитком нав’язливих думок, спогадів, рухів та дій, а також різноманітними патологічними страхами (фобіями). Детальніше про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Щоб зрозуміти, які психічні порушення відбуваються з хворими на ОКР, уявіть собі, що наш мозок – це пошта, куди надходять мільйони листів. Деякі з них потрібні, а деякі – ні. Якщо, на думку мозку, інформація варта уваги, то вона перекидається в розряд обмірковуваних, а якщо інформація безглузда, то мозок утилізує її та більше не згадує.

У хворих на ОКР відбувається збій і випадкові думки мозок сприймає всерйоз. Він починає їх обдумувати і перечитувати знову і знову. А далі людина вигадує ритуали, які, як їй здається, зможуть захистити її від потенційної загрози. Люди у такому стані стають рабами свого розладу і з часом можуть довести себе до інвалідності.

Найбільш схильні до виникнення ОКР люди, які перебувають у стресовому стані: починають нову роботу, завершують стосунки, страждають від перевтоми.

Симптоми можуть бути різними. Ось найпоширеніші з них:

Якщо не лікувати ОКР, то симптоми будуть прогресувати до такого ступеня, що хворий не зможе нормально жити, відвідувати й зберегти роботу, підтримувати важливі стосунки. Також бездіяльність може призвести і до фізичних захворювань. Наприклад, нав’язливе миття рук може призвести до шкірних захворювань тощо. У багатьох людей з ОКР виникають думки про самогубство, і близько 1% хворих його здійснюють.

