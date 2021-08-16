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Что нельзя использовать для лечения прыщей?

16.08.2021

У немалого количества людей главный способ борьбы с прыщами – это их «давка». Делать это категорически запрещено! Но некоторые все же прибегают к помощи других народных средств. Только вот не все они эффективны. А некоторые из них, что немаловажно, небезопасны. О том, чем нельзя лечить прыщи, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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лечение прыщей, здоровье

Хозяйственное мыло

Популярное в народе средство от прыщей действительно подсушивает жирную кожу. Но эффект этого подсушивания может быть негативный. Сальная железа будет работать еще активнее, поры – больше закупориваться, и появление новых прыщей неизбежно.

лечение прыщей, здоровье

Средства, в составе которых есть спирт

Стоит быть осторожными со спиртосодержащими веществами. Водка и настойка календулы, в том числе. Частое и бесконтрольное подсушивание кожи только провоцирует прыщи.

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Пластырь

Как бы ни смущал вас прыщ, пластырь – не выход. Создается эффект сауны, бактерии размножаются, прыщ увеличивается и могут появляться новые.

лечение прыщей, здоровье

Сода

Существует старинный рецепт лечения угрей содой, но лучше будет купить пилинг в аптеке, поскольку сода очень сильно разрушает верхний слой кожи.

Зубная паста

Учитывая сложный состав, лечить ею прыщи не рекомендуется. Там большое количество фтора, и он может вызвать резкую аллергическую реакцию на лице.

лечение прыщей, здоровье

Витамины

Витамин А не рекомендуется использовать, так как он не помогает – помогают его предшественники под названием «ретиноиды», и такое лечение назначают только врачи.

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Согласитесь, чистая кожа – заветное желание многих людей. Не давите прыщи, а правильно ухаживайте за кожей, и тогда мечта очень быстро станет реальностью.

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