У значної кількості людей головний спосіб боротьби з прищами – видавити їх. Робити це категорично заборонено! Але деякі все ж вдаються до допомоги інших народних засобів. Тільки от не всі вони ефективні. А деякі з них, що не менш важливо, небезпечні. Про те, чим не можна лікувати прищі, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Більше на тему: Причини появи підшкірного кліща і методи боротьби з ним

Популярний у народі засіб від прищів дійсно підсушує жирну шкіру. Але ефект цього підсушування може бути негативний. Сальна залоза буде працювати ще активніше, пори – більше закупорюватися, і поява нових прищів неминуча.

Варто бути обережними зі спиртовмісними речовинами. Горілка й настоянка календули, у тому числі. Часте та безконтрольне підсушування шкіри тільки провокує прищі.

Більше на тему: Як правильно схуднути?

Як би не бентежили вас прищі, пластир – не вихід. Створюється ефект сауни, бактерії розмножуються, прищ збільшується і можуть з’являтися нові.

Існує старовинний рецепт лікування вугрів содою, але краще буде купити пілінг в аптеці, оскільки сода дуже сильно руйнує верхній шар шкіри.

З огляду на складний склад, лікувати нею прищі не рекомендовано. Оскільки у пасті велика кількість фтору, а це може викликати різку алергічну реакцію на обличчі.

Вітамін А не рекомендовано використовувати, оскільки він не допомагає – допомагають його попередники під назвою «ретиноїди», і таке лікування призначають тільки лікарі.

Більше на тему: Навіщо потрібно здавати ревмопроби і біохімічний аналіз крові?

Погодьтеся, чиста шкіра – заповітне бажання багатьох людей. Не давіть прищі, а правильно доглядайте за шкірою, і тоді ваша мрія дуже швидко стане реальністю.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.