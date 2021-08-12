Яркие, спелые, сочные. Овощи, ягоды и фрукты ‒ лучший способ пополнить запас витаминов. Однако иногда вместо пользы они могут привести к отравлению. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» решили проверить, где украинцы могут купить овощи и фрукты без нитратов. Людмила Шупенюк отправится в супермаркет, Екатерина Безвершенко проинспектирует обычный рынок, а Валерий Ославский ‒ стихийный. О том, смогут ли врачи найти полезные овощи и фрукты и были ли они с нитратами, читайте в нашем материале.

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Во время проверки врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» спросили у украинцев, знают ли они, какой вред могут нанести нитраты организму человека? Однако, как оказалось, большинство считают, что нитраты ‒ это опасные химические удобрения. На самом деле нитраты ‒ соли азотной кислоты, без которых рост растений невозможен. Они в небольшом, безопасном для человека количестве образуются в почве из аммиака в результате распада всех органических веществ. Опасность возникает лишь тогда, когда их много добавляют в почву.

Симптомы отравления нитратами:

тошнота

понос

синюшность кожных покровов

Как показал эксперимент, и в супермаркете, и на обычном и стихийном рынках продавались овощи и фрукты, содержание нитратов в которых превышало норму. Как оказалось, больше всего нитратов было зафиксировано в арбузах, дынях, свекле, картофеле и т. п.

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Как избавиться от нитратов?

Почистить овощи и фрукты

Больше всего нитратов накапливается в кожуре, поэтому для того, чтобы уменьшить их количество, любые овощи надо почистить. Тогда вредных веществ будет гораздо меньше. Однако такой способ не работает со всеми видами овощей и фруктов.

Вымочить овощи и фрукты

Вымачивать овощи и фрукты в течение часа можно в обычной воде, воде с лимоном и воде с содой. Такой способ работает. Особенно с раствором воды с лимоном. Поэтому для того, чтобы воспользоваться таким способом, нужно замочить овощи в 4 л воды, добавив в нее 4 ст. л. лимонного сока (половина лимона).

Варить овощи и фрукты

Этот способ также действенный. Однако для того, чтобы уменьшить количество нитратов, надо сразу сливать воду, в которой они варились. Иначе вредные вещества снова могут вернуться. Также, используя такой способ очищения овощей и фруктов от нитратов, следует помнить, что во время варки овощи вместе с нитратами теряют и определенное количество витаминов.

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Video: Как избавиться от нитратов в овощах и фруктах Как убрать нитраты из овощей и избавиться от нитратов? Простые способы, как в домашних условиях избавиться от нитратов

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