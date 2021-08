Яскраві, стиглі, соковиті. Овочі, ягоди та фрукти ‒ найкращий спосіб поповнити запас вітамінів. Проте інколи замість користі вони можуть призвести до отруєння. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» вирішили перевірити, де українці можуть купити овочі та фрукти без нітратів. Людмила Шупенюк вирушить до супермаркету, Катерина Безвершенко проінспектує звичайний ринок, а Валерій Ославський – стихійний. Про те, чи знайшли лікарі корисні овочі та фрукти та чи були вони з нітратами, читайте в нашому матеріалі.

Під час перевірки лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» запитали в українців, чи знають вони, яку саме шкоду можуть завдати нітрати організму людини? Проте, як виявилося, більшість вважають, що нітрати ‒ це небезпечні хімічні добрива. Насправді ж нітрати ‒ солі азотної кислоти, без яких ріст рослин неможливий. Вони у невеликій, безпечній для людини кількості утворюються у ґрунті з аміаку в результаті розпаду всіх органічних речовин. Небезпека виникає лише тоді, коли їх забагато додають у ґрунт.

Як показав експеримент, і в супермаркеті, і на звичайному та стихійному ринках продавалися овочі та фрукти, вміст нітратів у яких перевищує норму. Як виявилося, найбільше нітратів було зафіксовано в кавунах, динях, буряках, картоплі тощо…

Найбільша кількість нітратів накопичується у шкірці, Тому для того, щоб зменшити кількість нітратів, будь-яку городину треба почистити. Тоді шкідливих оечовин буде набагато менше. Проте такий спосіб не працює з усіма видами овочів та фруктів.

Вимочувати овочі та фрукти протягом години можна у звичайній воді, воді з лимоном та воді із содою. Такий спосіб працює. Особливо з розчином води з лимоном. Тож для того, щоб скористатися таким способом, треба замочити городину в 4 л води, додавши у неї 4 ст. л. лимонного соку (половина лимону).

Цей спосіб також дієвий. Проте для того, щоб зменшити кількість нітратів, треба зразу зливати воду, в якій вони варилися. Інакше шкідливі речовини знову можуть повернутися. Також, використовуючи такий спосіб очищення овочів та фруктів від нітратів, варто пам’ятати, що під час варіння городина разом із нітратами втрачає і певну кількість вітамінів.

