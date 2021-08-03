На сегодняшний день в Украине сахарным диабетом болеет около одного миллиона украинцев, среди них пятая часть – инсулинозависимые. О том, что это за болезнь, почему она возникает, а также как предупредить диабет и обнаружить заболевание на ранних стадиях, рассказывают врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Больше по теме: Индекс массы тела: как определить свой идеальный вес

Сахарный диабет – это неизлечимое заболевание эндокринологического характера, при котором в организме человека нарушается секреция инсулина.

Глюкоза – главный источник энергии всего организма, обеспечивающий его работу. В свою очередь, инсулин, гормон, который производит поджелудочная железа, отвечает за то, чтобы глюкоза попала в клетки. При сахарном диабете первого типа поджелудочная совсем не вырабатывает инсулин, а при втором – инсулин просто не воспринимается организмом.

Сахарный диабет первого типа: причины и симптомы

Сахарный диабет первого типа возникает зачастую в молодом возрасте. Основные причины – генетическая предрасположенность, а также тяжелые вирусные инфекции, повреждающие поджелудочную железу. Симптомы диабета первого типа нарастают достаточно быстро. К ним относятся:

усиленная жажда

запах ацетона в выдыхаемом воздухе

частое мочеиспускание

плохое заживление ран

кожный зуд

Больше по теме: Подагра: причины, симптомы, лечение

Сахарный диабет второго типа: причины и симптомы

Сахарный диабет второго типа развивается, как правило, после 40 лет вследствие снижения чувствительности клеток к инсулину. Причины – неправильное питание и лишний вес. В отличие от диабета первого типа, сахарный диабет второго типа длительное время протекает без явных симптомов. Поэтому у больного есть все шансы предотвратить заболевание.

Основные симптомы сахарного диабета второго типа:

усиленная жажда

повышенная утомляемость

ухудшение зрения и памяти

склонность к инфекционным заболеваниям (особенно грибковым)

Профилактика сахарного диабета

К сожалению, надежных способов защиты от диабета первого типа не существует. Это аутоиммунное заболевание: иммунная система атакует и уничтожает бета-клетки поджелудочной.

Больше по теме: Что должно быть в домашней аптечке

А вот диабет второго типа можно предотвратить на 100%, если вести здоровый образ жизни – придерживаться правильного питания и заниматься спортом. Также для профилактики необходимо:

Достаточное количество воды

Вода участвует во всех обменных процессах организма. Обезвоживание приводит к тому, что поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Важно! Чай, кофе, сладкая газировка, сок, пиво и другие напитки не заменяют воду, потому что клетки воспринимают их как пищу.

Стрессоустойчивость

Стресс негативно сказывается на работе всех органов, что может провоцировать развитие множества болезней, в том числе – сахарного диабета.

Регулярный медосмотр

При возникновении любых тревожных симптомов нужно незамедлительно обращаться к врачу.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ