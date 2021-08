Нині в Україні на цукровий діабет хворіє близько одного мільйона людей, серед них п’ята частина – інсулінозалежні. Про те, що це за хвороба, чому вона виникає, а також як попередити діабет і виявити захворювання на ранніх стадіях, розповідають лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Цукровий діабет – це невиліковне захворювання ендокринологічного характеру, при якому в організмі людини порушується секреція інсуліну.

Глюкоза – головне джерело енергії всього організму, що забезпечує його роботу. У свою чергу, інсулін, гормон, який виробляє підшлункова залоза, відповідає за те, щоб глюкоза потрапляла в клітини. При цукровому діабеті першого типу підшлункова зовсім не виробляє інсулін, а при другому – інсулін просто не сприймається організмом.

Цукровий діабет першого типу найчастіше иникає в молодому віці. Основні причини – генетична схильність, а також важкі вірусні інфекції, які пошкоджують підшлункову залозу. Симптоми діабету першого типу наростають досить швидко. До них належать:

Цукровий діабет другого типу розвивається, як правило, після 40 років внаслідок зниження чутливості клітин до інсуліну. Причини – неправильне харчування та зайва вага. На відміну від діабету першого типу, цукровий діабет другого типу тривалий час протікає без явних симптомів, а тому у хворого є всі шанси запобігти захворюванню.

Основні симптоми цукрового діабету другого типу:

На жаль, надійних способів захисту від діабету першого типу немає. Це аутоімунне захворювання: імунна система атакує та знищує бета-клітини підшлункової.

А ось діабету другого типу можна запобігти на 100%, якщо вести здоровий спосіб життя – дотримуватися правильного харчування і займатися спортом. Також для профілактики необхідні:

Вода бере участь у всіх обмінних процесах організму. Зневоднення призводить до того, що підшлункова залоза перестає виробляти інсулін. Важливо! Чай, кава, солодка газована вода, сік, пиво та інші напої не замінюють воду, тому що клітини сприймають їх як їжу.

Стрес негативно позначається на роботі всіх органів, що може провокувати розвиток безлічі хвороб, в тому числі – цукрового діабету.

При виникненні будь-яких тривожних симптомів необхідно негайно звернутися до лікаря.

