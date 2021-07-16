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Косточки на ногах: причины, симптомы, лечение

16.07.2021

Вальгусная деформация стоп — заболевание, при котором искривляется плюснефаланговый сустав первого пальца и деформируются остальные пальцы. Заболевание чревато невозможностью ношения обычной обуви из-за образовавшейся «шишки» у основания большого пальца и сопровождается ноющей болью. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали о методах лечения этого заболевания.

Симптомы вальгусной деформации

  • Отклонение большого пальца стопы снаружи, постепенное увеличение «косточки»;
  • молоткообразная деформация остальных пальцев стоп;
  • боль в суставах стоп;
  • быстрая утомляемость ног;
  • сложности с подбором обуви.

 

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Методы диагностики вальгусной деформации

  • Обследование у ортопеда;
  • рентгенография стоп в 3-х проекциях;
  • плантография – отпечатки стоп для выявления плоскостопия.

Течение заболевания вальгусной деформации стоп

Вальгусная деформация стоп развивается постепенно. Сначала пациент жалуется на то, что стало неудобно носить обувь привычного размера, затем появляются боли в стопах к концу дня, искривляется первый палец стопы. Косточка на стопе с нарастающим поперечным плоскостопием значительно деформируют передний отдел стопы. Подошва его  уплощается и выбухает в центре; в этом месте образуются болезненные мозоли, резко затрудняющие ходьбу; второй палец поднимается кверху и часто приобретает форму молотка. В целом деформация ухудшает кровоснабжение и иннервацию переднего отдела стопы, что способствует и развитию артрозов.

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Осложнения заболевания вальгусной деформации

При отсутствии лечения суставы стопы постоянно деформируются возникает хронический бурсит. Если вовремя не заняться лечением, возможна перестройка структуры плюсневых костей и, как следствие, – болезнь Дейчлендера.

Прогноз. При незначительной деформации и своевременном лечении внешний вид и функцию суставов стоп можно восстановить. В запущенных случаях боли могут сохраняться даже после операции.

Причины возникновения вальгусной деформации

  • Поперечное плоскостопие;
  • различные эндокринные нарушения (заболевания щитовидной железы, диабет и др.);
  • генетическая предрасположенность к заболеванию;
  • остеопороз (поражение костей скелета);
  • травмы ступней;
  • лишний вес.

В основе заболевания лежит врожденная слабость соединительной и костной тканей, приводящая к развитию плоскостопия. Развитию деформации способствует неправильно подобранная обувь. Особенно это касается высоких каблуков и обуви с узким носком. Такая обувь ведет к неравномерному распределению нагрузки, которая больше падает на передний отдел стопы, в результате чего возникает деформация этой зоны и развивается артроз сустава большого пальца.

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Профилактика вальгусной деформации стоп

  • Осмотр ортопедом для своевременного выявления плоскостопия;
  • ношение рациональной обуви (без шпилек, без острых носов, из натуральных материалов, каблук не выше 7 см);
  • ношение ортопедических стелек;
  • если профессия связана с длительным пребыванием на ногах, соблюдать режим труда и отдыха.

Лечение вальгусной деформации стоп

Лечением вальгусной деформации стоп занимается ортопед. Обращаться к врачу необходимо при первых признаках заболевания, так как коррекция деформации на ранних стадиях может уберечь от операции.

При запущенных формах болезни требуется операция. Остеотомия сложная костная реконструкция, включающая в себя вмешательство на нескольких костях стопы,  направленная на изменение оси плюсневой кости и первой фаланги большого пальца.

Ходить, полностью опираясь на плюсну, можно начиная с третей недели после операции. В большинстве случаев лечение завершается на 6-ой неделе после операции, пациент возвращается к обычному образу жизни. Восстановительный период 23 месяца.

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