Косточки на ногах: причины, симптомы, лечение

Вальгусная деформация стоп — заболевание, при котором искривляется плюснефаланговый сустав первого пальца и деформируются остальные пальцы. Заболевание чревато невозможностью ношения обычной обуви из-за образовавшейся «шишки» у основания большого пальца и сопровождается ноющей болью. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали о методах лечения этого заболевания.

Симптомы вальгусной деформации

Отклонение большого пальца стопы снаружи, постепенное увеличение «косточки»;

молоткообразная деформация остальных пальцев стоп;

боль в суставах стоп;

быстрая утомляемость ног;

сложности с подбором обуви.

Больше по теме: Упражнения для профилактики варикоза

Методы диагностики вальгусной деформации

Обследование у ортопеда;

рентгенография стоп в 3-х проекциях;

плантография – отпечатки стоп для выявления плоскостопия.

Течение заболевания вальгусной деформации стоп

Вальгусная деформация стоп развивается постепенно. Сначала пациент жалуется на то, что стало неудобно носить обувь привычного размера, затем появляются боли в стопах к концу дня, искривляется первый палец стопы. Косточка на стопе с нарастающим поперечным плоскостопием значительно деформируют передний отдел стопы. Подошва его уплощается и выбухает в центре; в этом месте образуются болезненные мозоли, резко затрудняющие ходьбу; второй палец поднимается кверху и часто приобретает форму молотка. В целом деформация ухудшает кровоснабжение и иннервацию переднего отдела стопы, что способствует и развитию артрозов.

Больше по теме: Варикозное расширение вен: профилактика

Осложнения заболевания вальгусной деформации

При отсутствии лечения суставы стопы постоянно деформируются — возникает хронический бурсит. Если вовремя не заняться лечением, возможна перестройка структуры плюсневых костей и, как следствие, – болезнь Дейчлендера.

Прогноз. При незначительной деформации и своевременном лечении внешний вид и функцию суставов стоп можно восстановить. В запущенных случаях боли могут сохраняться даже после операции.

Причины возникновения вальгусной деформации

Поперечное плоскостопие;

различные эндокринные нарушения (заболевания щитовидной железы, диабет и др.);

генетическая предрасположенность к заболеванию;

остеопороз (поражение костей скелета);

травмы ступней;

лишний вес.

В основе заболевания лежит врожденная слабость соединительной и костной тканей, приводящая к развитию плоскостопия. Развитию деформации способствует неправильно подобранная обувь. Особенно это касается высоких каблуков и обуви с узким носком. Такая обувь ведет к неравномерному распределению нагрузки, которая больше падает на передний отдел стопы, в результате чего возникает деформация этой зоны и развивается артроз сустава большого пальца.

Больше по теме: Методы лечения косточки на ноге

Профилактика вальгусной деформации стоп

Осмотр ортопедом для своевременного выявления плоскостопия;

ношение рациональной обуви (без шпилек, без острых носов, из натуральных материалов, каблук не выше 7 см);

ношение ортопедических стелек;

если профессия связана с длительным пребыванием на ногах, соблюдать режим труда и отдыха.

Лечение вальгусной деформации стоп

Лечением вальгусной деформации стоп занимается ортопед. Обращаться к врачу необходимо при первых признаках заболевания, так как коррекция деформации на ранних стадиях может уберечь от операции.

При запущенных формах болезни требуется операция. Остеотомия — сложная костная реконструкция, включающая в себя вмешательство на нескольких костях стопы, направленная на изменение оси плюсневой кости и первой фаланги большого пальца.

Ходить, полностью опираясь на плюсну, можно начиная с третей недели после операции. В большинстве случаев лечение завершается на 6-ой неделе после операции, пациент возвращается к обычному образу жизни. Восстановительный период 2—3 месяца.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.