Кісточки на ногах: причини, симптоми, лікування

Вальгусна деформація стоп — захворювання, при якому викривляється плесно-фаланговий суглоб першого пальця і ​​деформуються інші пальці. Захворювання призводить до неможливості носіння звичайного взуття через утворення «ґулі» біля основи великого пальця і ​​супроводжується тупим болем. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли про методи лікування цього захворювання.

Вальгусна деформація стоп розвивається поступово. Спочатку пацієнт скаржиться на те, що стало незручно носити взуття звичного розміру, потім з’являються болі в стопах наприкінці дня, викривляється перший палець стопи. Кісточка на стопі з наростанням поперечної плоскостопості значно деформують передній відділ стопи. Підошва ущільнюється і випинається в центрі; в цьому місці утворюються болючі мозолі, які значно ускладнюють ходьбу; другий палець піднімається догори і часто набуває форми молотка. Загалом деформація погіршує кровопостачання та іннервацію переднього відділу стопи, що сприяє і розвитку артрозу.

Якщо не вдаватися до лікування, суглоби стопи постійно деформуються — виникає хронічний бурсит. Можлива перебудова структури плеснових кісток і, як наслідок, — хвороба Дейчлендера.

Прогноз. За незначної деформації і своєчасного лікування зовнішній вигляд і функцію суглобів стоп можна відновити. У запущених випадках болі можуть зберігатися навіть після операції.

Основою захворювання є вроджена слабкість сполучної і кісткової тканин, що призводить до розвитку плоскостопості. Поглибленню деформації сприяє неправильно підібране взуття. Особливо це стосується високих підборів і взуття з вузьким носком. Таке взуття спричиняє нерівномірний розподіл навантаження, яке більше припадає на передній відділ стопи, внаслідок чого виникає деформація цієї зони і розвивається артроз суглоба великого пальця.

Лікуванням вальгусної деформації стоп займається ортопед. Звертатися до лікаря необхідно при перших ознаках захворювання, оскільки корекція деформації на ранніх стадіях може вберегти від операції.

При запущених формах хвороби потрібна операція. Остеотомія — складна кісткова реконструкція, яка включає в себе втручання на кількох кістках стопи, спрямована на зміну осі плеснової кістки і першої фаланги великого пальця.

Ходити, повністю спираючись на плесно, можна починаючи з третього тижня після операції. У більшості випадків лікування завершується на 6-му тижні після операції, пацієнт поступово повертається до звичного способу життя. Відновлювальний період триває 2—3 місяці.

