Грыжа живота или брюшной стенки — это выпячивание внутреннего органа или его части вместе с растянутой брюшиной через дефект в соединительной ткани под кожу. Визуально грыжа живота выглядит как опухоль с ровными контурами и неповрежденной кожей. Какая причина возникновения грыжи и как можно избавиться от этой проблемы? Об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла». Подробнее читайте в материале.

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Симптомы грыжи живота

Главный признак грыжи живота — наличие объемного образования (для наружных грыж). Оно бывает округлым, по консистенции напоминающим тесто, может вправляться или не вправляться в брюшную полость.

После вправления его при пальпации брюшной стенки можно обнаружить дефект округлой или щелевидной формы – грыжевые ворота, через которые грыжа выходит под кожу.

Размеры грыжевого выпячивания могут варьировать от двух до нескольких десятков сантиметров (гигантские грыжи).

Грыжевое выпячивание обычно безболезненно, уменьшается или исчезает при горизонтальном положении тела, при физическом усилии увеличивается. Другие симптомы у неосложненной грыжи, как правило, отсутствуют.

Особую опасность в клинической практике представляют ущемленные грыжи (ущемление – это внезапное или постепенное сдавливание грыжевого содержимого в грыжевых воротах, которое сопровождается нарушением кровоснабжения, а при длительном ущемлении – некрозом (омертвением) грыжевого содержимого). Ущемленная грыжа – неотложное состояние, требующее немедленной госпитализации и хирургического вмешательства. Ее симптомом является внезапная острая боль в области грыжи. Она может появиться после поднятия тяжестей, дефекации (опорожнения прямой кишки), физической нагрузки либо без видимой причины. Грыжевое выпячивание становится напряженным, болезненным, перестает вправляться (беспрепятственно перемещаться обратно) в брюшную полость.

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Формы грыж

По происхождению грыжи делятся на две формы:

врожденные — возникают в детском возрасте из-за погрешностей в развитии стенок живота;

— возникают в детском возрасте из-за погрешностей в развитии стенок живота; приобретенные — возникают под влиянием различных факторов: чрезмерной физической нагрузки, слабости передней брюшной стенки, травмы или оперативного вмешательства.

Виды грыж

Наружные — расположены в паховой области, на передней брюшной стенке, в тазовой или поясничной областях и прочее.

— расположены в паховой области, на передней брюшной стенке, в тазовой или поясничной областях и прочее. Внутренние — расположены в брюшной полости или в диафрагме.

Причины возникновения грыжы

Факторы, приводящие к развитию грыж, делятся на предрасполагающие (создающие условия для возникновения грыжи) и производящие (являющиеся «толчком» для возникновения грыжи).

Предрасполагающие факторы появления грыж:

врожденные дефекты брюшной стенки;

расширение естественных отверстий брюшной стенки (пупка, пахового кольца, бедренного кольца);

истончение и утрата эластичности тканей на фоне старения организма, истощения;

травма или рана (особенно послеоперационная), нагноение послеоперационной раны.

Производящий фактор возникновения грыжи — повышение внутрибрюшного давления. Этому способствуют:

тяжелый физический труд;

кашель (при хронических заболеваниях легких);

затрудненное мочеиспускание;

запоры;

асцит (скопление жидкости в брюшной полости);

метеоризм (избыточное скопление газов в кишечнике);

ожирение.

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Диагностика грыжи

Диагноз «грыжа» устанавливается на основании анализа анамнеза заболевания и жалоб, а также анамнеза жизни. Также в некоторых случаях может понадобиться УЗИ органов брюшной полости, герниография (рентгенологический метод, заключающийся во введении в брюшную полость контрастного вещества с целью исследования грыжи) и УЗИ грыжевого выпячивания (дополнительный метод исследования).

Лечение грыжи живота

Лечение грыж — хирургическое. Консервативное лечение в виде ношения бандажа рекомендуется только при неосложненной грыже пожилым и больным лицам, для которых операции несут высокий риск.

Профилактика грыжи живота

Умеренная физическая нагрузка для поддержания тонуса мышц передней брюшной стенки (отказ от чрезмерной физической нагрузки). Если была проведена операция, необходимо соблюдать рекомендации врача по физической активности.

Рациональное и сбалансированное питание (употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки (овощи, фрукты), отказ от острой, жирной, жареной, соленой пищи, исключение переедания).

Своевременное опорожнение кишечника.

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