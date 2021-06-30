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Грижа: симптоми, причини виникнення та лікування

30.06.2021

Кила (грижа) живота або черевної стінки — це випинання внутрішнього органа або його частини разом із розтягнутою очеревиною через дефект у сполучній тканині під шкіру. Візуально кила живота має вигляд пухлини з рівними контурами і неушкодженою шкірою. Які причини появи кили і як можна позбутися цієї проблеми? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Детальніше читайте в матеріалі.

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Симптоми кили живота

Головна ознака кили живота — наявність об’ємного утворення (для зовнішніх кил). Воно буває округлим, за консистенцією нагадує тісто, може вправлятися або не вправлятися в черевну порожнину.

Після вправляння при пальпації черевної стінки можна виявити дефект округлої або щілинної форми — килові ворота, через які кила виходить під шкіру. Розміри килового випинання можуть варіювати від двох до кількох десятків сантиметрів (гігантські кили).

Килове випинання зазвичай безболісне, ​​зменшується або зникає при горизонтальному положенні тіла, під час фізичних навантажень збільшується. Інших симптомів неускладнена кила, зазвичай, не має.

Особливу небезпеку в клінічній практиці становлять защемлені кили (защемлення — це раптове або поступове здавлювання килового вмісту в килових воротах, яке супроводжується порушенням кровопостачання, а за тривалого защемлення — некрозом (омертвінням) килового вмісту). Защемлена кила — невідкладний стан, що потребує негайної госпіталізації та хірургічного втручання. Її симптомом є раптовий гострий біль у ділянці кили. Він може з’явитися після підняття важких предметів, дефекації (спорожнення прямої кишки), фізичного навантаження або без видимої причини. Килове випинання стає болючим, перестає вправлятися (безперешкодно переміщатися назад) у черевну порожнину.

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Форми кил

За походженням кили поділяють на дві форми:

  • вроджені —  виникають у дитячому віці через дефекти в розвитку стінок живота;
  • набуті —  виникають під впливом різних факторів: надмірного фізичного навантаження, слабкості передньої черевної стінки, травми або оперативного втручання.

Види кил

  • Зовнішні — розташовані в паховій ділянці, на передній черевній стінці, в тазовій або поперековій ділянках тощо.
  • Внутрішні — розташовані в черевній порожнині або в діафрагмі.

Причини появи кил

Фактори, що призводять до розвитку кил, поділяють на сприятливі (створюють умови для появи кили) і породжувальні (є «поштовхом» для появи кили).

Сприятливі фактори для появи кил:

  • вроджені дефекти черевної стінки;
  • розширення природних отворів черевної стінки (пупка, пахового кільця, стегнового кільця);
  • витончення і втрата еластичності тканин на тлі старіння організму, виснаження;
  • травма або рана (особливо післяопераційна), нагноєння післяопераційної рани.

Породжувальний фактор появи кили — підвищення внутрішньочеревного тиску. Цьому сприяють:

  • важка фізична праця;
  • кашель (при хронічних захворюваннях легенів);
  • утруднене сечовипускання;
  • закрепи;
  • асцит (скупчення рідини в черевній порожнині);
  • метеоризм (надмірне скупчення газів у кишківнику);
  • ожиріння.

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Діагностика кили

Діагноз «кила» встановлюється на підставі аналізу анамнезу захворювання і скарг, а також анамнезу життя. Також у деяких випадках може знадобитися УЗД органів черевної порожнини, герніографія (рентгенологічний метод, який полягає у введенні в черевну порожнину контрастної речовини з метою дослідження грижі) і УЗД килового випинання (додатковий метод дослідження).

Лікування кили живота

Лікування кили — хірургічне. Консервативне лікування у вигляді носіння бандажа рекомендується тільки при неускладненій грижі літнім і хворим особам, для яких операція несе високий ризик.

Профілактика кили живота

  • Помірне фізичне навантаження для підтримки тонусу м’язів передньої черевної стінки (відмова від надмірного фізичного навантаження). Якщо була проведена операція, необхідно дотримуватися рекомендацій лікаря щодо фізичної активності.
  • Раціональне та збалансоване харчування (вживання продуктів з високим вмістом клітковини (овочі, фрукти), відмова від гострої, жирної, смаженої, солоної їжі, виключення переїдання).
  • Своєчасне спорожнення кишківника.

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