Кила (грижа) живота або черевної стінки — це випинання внутрішнього органа або його частини разом із розтягнутою очеревиною через дефект у сполучній тканині під шкіру. Візуально кила живота має вигляд пухлини з рівними контурами і неушкодженою шкірою. Які причини появи кили і як можна позбутися цієї проблеми? Про це розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Детальніше читайте в матеріалі.

Головна ознака кили живота — наявність об’ємного утворення (для зовнішніх кил). Воно буває округлим, за консистенцією нагадує тісто, може вправлятися або не вправлятися в черевну порожнину.

Після вправляння при пальпації черевної стінки можна виявити дефект округлої або щілинної форми — килові ворота, через які кила виходить під шкіру. Розміри килового випинання можуть варіювати від двох до кількох десятків сантиметрів (гігантські кили).

Килове випинання зазвичай безболісне, ​​зменшується або зникає при горизонтальному положенні тіла, під час фізичних навантажень збільшується. Інших симптомів неускладнена кила, зазвичай, не має.

Особливу небезпеку в клінічній практиці становлять защемлені кили (защемлення — це раптове або поступове здавлювання килового вмісту в килових воротах, яке супроводжується порушенням кровопостачання, а за тривалого защемлення — некрозом (омертвінням) килового вмісту). Защемлена кила — невідкладний стан, що потребує негайної госпіталізації та хірургічного втручання. Її симптомом є раптовий гострий біль у ділянці кили. Він може з’явитися після підняття важких предметів, дефекації (спорожнення прямої кишки), фізичного навантаження або без видимої причини. Килове випинання стає болючим, перестає вправлятися (безперешкодно переміщатися назад) у черевну порожнину.

За походженням кили поділяють на дві форми:

Фактори, що призводять до розвитку кил, поділяють на сприятливі (створюють умови для появи кили) і породжувальні (є «поштовхом» для появи кили).

Сприятливі фактори для появи кил:

Породжувальний фактор появи кили — підвищення внутрішньочеревного тиску. Цьому сприяють:

Діагноз «кила» встановлюється на підставі аналізу анамнезу захворювання і скарг, а також анамнезу життя. Також у деяких випадках може знадобитися УЗД органів черевної порожнини, герніографія (рентгенологічний метод, який полягає у введенні в черевну порожнину контрастної речовини з метою дослідження грижі) і УЗД килового випинання (додатковий метод дослідження).

Лікування кили — хірургічне. Консервативне лікування у вигляді носіння бандажа рекомендується тільки при неускладненій грижі літнім і хворим особам, для яких операція несе високий ризик.

