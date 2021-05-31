Как сохранить волосы здоровыми?

Густые, блестящие и здоровые волосы – мечта любой женщины. Чтобы сохранить их в хорошем состоянии, совсем не обязательно делать дорогие процедуры и обращаться к специалистам в салоны красоты. Несложные способы по уходу за волосами помогут сохранить естественную красоту шевелюры! Какие? Об этом рассказали врачи медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Ваши волосы будут здоровы, если:

подбирать средства в соответствии с типом волос;

продукты из масс-маркета использовать только на здоровые волосы;

ограничить использование утюжков для волос;

уменьшить механическое повреждение волос.

Как правильно мыть голову?

Перед этой процедурой расчешите волосы гребешком или массажной расческой. Это поможет улучшить кровообращение кожи головы, а также вымыть отмершие кожные клетки. Намочите волосы водой, температура которой составляет не выше 35 градусов. Выдавите в ладонь необходимое количество шампуня и смешайте его с водой. После этого нанесите на волосы по всей длине. Вмассируйте шампунь в кожу головы. Дальше смойте пену водой. Процедуру стоит повторить еще один раз. Слегка высушите волосы полотенцем и нанесите на них бальзам.

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Также важен процесс расчесывания волос. Длинные локоны необходимо начинать расчесывать с концов, после чего переходить к корням. Короткие волосы, наоборот, следует расчесывать от корней до кончиков. Расчесывать мокрые волосы ни в коем случае нельзя, потому что они травмируются!

Сушить волосы лучше всего естественным путем без термообработки. Если это нужно сделать быстро, то следует помнить, что фен необходимо держать на расстоянии 20 см от волос.

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