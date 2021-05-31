Як зберегти волосся здоровим?

Густе, блискуче і здорове волосся – мрія кожної жінки. Щоб зберегти його в хорошому стані, зовсім не обов’язково робити дорогі процедури і звертатися до фахівців у салони краси. Нескладні способи з догляду за волоссям допоможуть зберегти природну красу шевелюри! Які? Про це розповіли лікарі медичного проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Ваше волосся буде здоровим, якщо:

добирати засоби відповідно до типу волосся;

продукти з масмаркету використовувати тільки на здорове волосся;

обмежити використання прасок для волосся;

зменшити механічне пошкодження волосся.

Як правильно мити голову

Перед цією процедурою розчешіть волосся звичайним гребінцем або масажною щіткою. Це допоможе поліпшити кровообіг шкіри голови, а також вимити відмерлі шкірні клітини. Намочіть волосся водою, температура якої становить не вище 35 градусів. Видавіть у долоню необхідну кількість шампуню і змішайте його з водою. Після цього нанесіть на волосся по всій довжині. Вмасажуйте шампунь у шкіру голови. Далі змийте піну водою. Процедуру варто повторити ще один раз. Трішки висушіть волосся рушником і нанесіть бальзам.

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Також важливий процес розчісування волосся. Довгі пасма треба починати розчісувати з кінців, після чого переходити до коренів. Коротке волосся, навпаки, слід розчісувати від коренів до кінчиків. Розчісувати мокре волосся в жодному разі не можна, бо воно травмується!

Сушити волосся краще природним способом без термообробки. Якщо це потрібно зробити швидко, то пам’ятайте, що фен необхідно тримати на відстані 20 см від волосся.

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