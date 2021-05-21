Проблемы с сердцем у ребенка: как обнаружить
Скрытая инфекция в организме матери, вредные привычки, стресс, перенесенные заболевания и даже плохая экологическая обстановка могут стать причиной развития проблем с сердцем у ребенка еще в утробе. Как обнаружить нарушение развития сердечно-сосудистой системы у малыша? Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» рассказали, какие бывают признаки проблем с сердцем у ребенка.
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К сожалению, в наше время все больше малышей рождаются с проблемами сердца. Но не всегда нарушения работы этого важного органа можно увидеть без специальных анализов или аппаратов. Однако есть симптомы, которые свидетельствуют о неправильной работе сердца у малыша.
Признаки проблем в работе сердца у ребенка
При нарушениях работы сердца ребенка есть признаки, на которые родителям обязательно нужно обратить внимание. Среди них:
- постоянная быстрая утомляемость
- ничем не обоснованные обмороки
- отеки тела
- посинение носогубного треугольника
- частая бледность
- постоянно влажные ладони и ступни
- головная боль
- головокружение с тошнотой
- жалобы на боль за грудной костью
- одышка
- учащенное сердцебиение
Что делать, если у ребенка проблемы с сердцем?
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Если вы понаблюдали за своим малышом и заметили у него перечисленные симптомы, то стоит незамедлительно обратиться к детскому кардиологу. Он назначит ряд анализов и обследований, которые помогут определить, есть ли у вашего ребенка проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой системы. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не пытайтесь поставить диагноз своему ребенку с помощью интернета.
Берегите здоровье свое и своих родных!