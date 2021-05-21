Проблеми із серцем у дитини: як виявити
Прихована інфекція в організмі матері, шкідливі звички, стрес, перенесені захворювання та навіть погана екологічна ситуація можуть стати причиною розвитку проблем із серцем у дитини ще в утробі. Як виявити порушення розвитку серцево-судинної системи в малюка? Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» розповіли, які бувають ознаки проблем із серцем у дитини.
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На жаль, у наш час усе більше малюків народжується з вадами серця. Але не завжди порушення роботи цього важливого органа можна побачити без спеціальних аналізів або апаратів. Однак є симптоми, що свідчать про неправильну роботу серця в малюка.
Ознаки проблем в роботі серця у дитини
При порушеннях роботи серця дитини є ознаки, на які батькам обов’язково варто звернути увагу. Серед основних:
- постійна швидка стомлюваність
- нічим не обґрунтоване знепритомнення
- набряки тіла
- посиніння носогубного трикутника
- часта блідість
- постійно вологі долоні та ступні
- головний біль
- запаморочення з нудотою
- скарги на біль за грудною кісткою
- задишка
- прискорене серцебиття
Що робити, якщо у дитини проблеми із серцем?
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Якщо ви поспостерігали за своїм малюком та побачили в нього подібні симптоми, варто негайно звернутися до дитячого кардіолога. Він призначить ряд аналізів та обстежень, які допоможуть визначити, чи є у вашої дитини проблеми зі здоров’ям серцево-судинної системи. У жодному разі не займайтеся самолікуванням і не намагайтеся поставити діагноз своїй дитині за допомогою інтернету.
Бережіть здоров’я своє та своїх рідних!