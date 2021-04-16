В наше время, к сожалению, существует очень много мифов относительно медицины. Как показывает статистика, очень много людей верят больше в альтернативные методы лечения, нежели в медицину. Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский и Екатерина Безвершенко решили выяснить, знают ли украинцы о том, можно ли самостоятельно назначать себе клизму и как часто их нужно делать? Подробнее читайте в материале.

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Валерий Ославский решил поинтересоваться, знают ли украинцы, какой срок годности у клизмы и входит ли она в состав обязательной аптечки. Ответы немного удивили Валерия. Как оказалось, некоторые граждане хранят клизмы еще со времен Советского Союза. На самом деле срок годности клизмы ‒ 3,5 года, а вот использовать ее можно лишь на протяжении двух лет и только по назначению врача.

Существует 4 вида клизм:

микроклизма

спринцовка

кружка Эсмарха

сифонная клизма

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Чесночная клизма

Как утверждают народные целители, чесночная клизма ‒ отличная защита от паразитов. Но на самом деле она очень опасна для человека и не принесет желаемого результата. Потому что, во-первых, не все виды глистов реагируют на чеснок. А во-вторых, не все виды глистов живут в кишечнике. К тому же такая клизма может привести к ожогам слизистой.

Мыльная клизма

Ее очень часто советуют бабушки делать маленьким детям, для того, чтобы у малышей не было проблем со стулом. Однако Екатерина Безвершенко предостерегает, что такая клизма может спровоцировать раздражение слизистой и аллергические реакции.

Кофейная клизма

Такую клизму в начале прошлого века использовали для борьбы с раковыми заболеваниями. Однако положительных результатов от такого лечения замечено не было. Более того, такая клизма может спровоцировать воспаление кишечника, ухудшение пищеварения. А кофеин, который присутствует в кофе, может привести к тахикардии.

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Лимонная клизма

В интернете бытует мнение, что с помощью лимонной клизмы можно похудеть. Однако она только повысит кислотность. Также лимонная клизма пособствует разъеданию сдизистой и может спровоцировать возникновение язвенного колита.

Содовая клизма

Содовую клизму некоторые украинцы используют для похудения. Однако она не принесет желаемого результата, а понизит кислотность и вызовет проблемы с пищеварением.

Клизма с водой

Как утверждает интернет, клизму с простой водой нужно использовать в объеме 2 литра и держать в себе на протяжении 30 минут с целью глубокого очищения. Действительно, такие клизмы назначают в больницах перед оперативным вмешательством. Однако делать их можно только под наблюдением врача, поскольку она может привести к расширению кишечника.

Клизма с горячей водой

Ее некоторые умельцы используют для прогревания простатита. Действительно, такая клизма может помочь. Однако делать ее нужно только под наблюдением врача в стационаре. В домашних условиях эта клизма может привести к ожогам и интоксикации.

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Клизма с мочей

Моча ‒ это продукт выделений. Все шлаки из организма выводятся благодаря работе почек. Поэтому использовать такую клизму категорически запрещено!

Алкогольная клизма

Ее используют для того, чтобы получить алкогольное опьянение и остаться без перегара. Но это миф. Поскольку алкоголь все равно попадает в кровь. Такая клизма очень опасна, потому что существует большая вероятность передозировки. Это смертельно опасно.

Помните, что клизма ‒ это исключительно медицинская процедура и проводить ее в домашних условиях категорически запрещено.

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