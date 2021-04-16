У наш час, на жаль, існує дуже багато міфів стосовно медицини. Як показує статистика, дуже багато людей вірить більше в альтернативні методи лікування, ніж у медицину. Лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський та Катерина Безвершенко вирішили з’ясувати, чи знають українці про те, чи можна самостійно призначати собі клізму та як часто їх потрібно робити? Детальніше читайте в матеріалі.

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Валерій Ославський вирішив поцікавитися, чи знають українці, який термін придатності у клізми та чи входить вона до складу обов’язкової аптечки. Відповіді трохи здивували Валерія. Як виявилося, деякі громадяни зберігають клізми ще з часів Радянського Союзу. Насправді термін придатності клізми ‒ 3,5 роки, а ось використовувати її можна лише протягом двох років і тільки за призначенням лікаря.

Існує 4 види клізм:

мікроклізма

спринцівка

чашка Есмарка

сифонна клізма

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Часникова клізма

Як стверджують народні цілителі, часникова клізма ‒ чудовий захист від паразитів. Але насправді вона дуже небезпечна для людини і не принесе бажаного результату. Тому що, по-перше, не всі види глистів реагують на часник. А, по-друге, не всі види глистів живуть у кишечнику. До того ж така клізма може призвести до опіків слизової.

Мильна клізма

Її дуже часто радять бабусі робити маленьким дітям, для того, щоб у них не було проблем з туалетом. Однак Катерина Безвершенко застерігає, що така клізма може спровокувати подразнення слизової й алергічні реакції.

Кавова клізма

Таку клізму на початку минулого століття використовували для боротьби з раковими захворюваннями. Однак позитивних результатів від такого лікування помічено не було. Більше того, така клізма може спровокувати запалення кишечника та погіршення травлення. А кофеїн, який присутній у каві, може призвести до тахікардії.

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Лимонна клізма

В інтернеті є думка, що за допомогою лимонної клізми можна схуднути. Однак вона лише підвищить кислотність. Також лимонна клізма може спричинити роз’їдання слизистої та спровокувати виникнення виразкового коліту.

Содова клізма

Содову клізму деякі українці теж використовують для схуднення. Однак вона не принесе бажаного результату, а знизить кислотність і викличе проблеми з травленням.

Клізма з водою

Як стверджує інтернет, клізму з простою водою потрібно використовувати в об’ємі 2 літри й тримати в собі протягом 30 хвилин з метою глибокого очищення. Дійсно, такі клізми призначають в лікарнях перед оперативним втручанням. Однак робити її можна тільки під наглядом лікаря, оскільки вона може призвести до розширення кишечника.

Клізма з гарячою водою

Її деякі умільці використовують для прогрівання простатиту. Дійсно, така клізма може допомогти. Однак робити її потрібно тільки під наглядом лікаря в стаціонарі. У домашніх умовах ця клізма може призвести до опіків й інтоксикації.

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Клізма з сечею

Сеча ‒ продукт виділень. Всі шлаки з організму виводяться завдяки роботі нирок. Тому використовувати таку клізму категорично заборонено!

Алкогольна клізма

Її використовують для того, щоб отримати алкогольне сп’яніння та залишитися без перегару. Але це міф. Оскільки алкоголь все одно потрапляє в кров. Така клізма дуже небезпечна, тому що є велика ймовірність передозування.

Пам’ятайте, що клізма ‒ це виключно медична процедура й проводити її в домашніх умовах категорично заборонено.

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