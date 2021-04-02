По статистике от грибка страдает каждый пятый житель нашей страны. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Екатерина Безвершенко решила провести эксперимент и выяснить, смогут ли украинцы узнать проблему «в лицо». Чтобы развеять мифы о грибковой инфекции, ведущая вооружилась специальным реквизитом – муляжом руки, на которой целых 7 проблемных участков. Определят ли жители нашей страны, какие пальцы поражены грибком?

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Большинству опрошенных удалось диагностировать грибок практически на каждом пальце. Между тем, начальная стадия именно этого заболевания была только на одном. Врач рассказала, что остальные пальцы поражены другими недугами – опухолью, псориазом и даже экземой. Все дело в том, что определить наличие или отсутствие грибка на глаз невозможно. Поэтому при появлении любых тревожных симптомов важно незамедлительно обратиться к специалисту!

Проведя опрос, Екатерина Безвершенко пригласила участников эксперимента к подготовленным ранее ёмкостям с водой. Перед каждым сосудом – предметы, которые обозначают возможные пути заражения грибком. На самом деле безопасные – растворятся в воде, а реальные угрозы – останутся целыми.

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Как можно заразиться грибком

Обувь , в которой потеет нога, создает благоприятную среду для развития грибковой инфекции, даже если носит ее только один человек.

Не менее подходящие условия для распространения грибка обеспечивает сахар . Поэтому участники правильно выбрали сладкий маффин.

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Еще один фактор риска – сауна, баня и бассейн . В общественных местах рекомендуется носить закрытую обувь, а не сланцы .

сауна, баня и бассейн сланцы Также частым местом заражения грибком являются спортивные залы . Чтобы обезопасить себя, следует класть полотенца на тренажеры, использовать спортивные перчатки и магнезию.

спортивные залы В силу того, что грибок распространяется спорами, земля – еще один источник болезни.

земля Угроза заражения инфекцией нависает и над теми, чья профессиональная деятельность связана с постоянным контактом с моющими и дезинфицирующими средствами.

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А вот деньги – источник многочисленных инфекций – на самом деле не влияют на заражение грибком.

Можно ли заразиться грибком в метро? Опасно ли держать в руках жетон на проезд? Провоцирует ли развитие грибка употребление антибиотиков? Больше об эксперименте узнаете из видео:

Video: Как отличить грибок от других заболеваний Как отличить грибок от друних заболеваний. Причтны возникновения грибков, симптомы, профилактика

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