Упражнения для подкачки ягодиц от Марины Боржемской
Красивые и упругие ягодицы – это результат усиленной работы над собой. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо ставить конкретные цели и уверенно идти к ним. Опытный тренер Марина Боржемская показала упражнения, которые помогут сделать попу красивой и подкачанной. Детали в материале.
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Упражнение 1
Начать стоит с самого легкого, на первый взгляд, упражнения – приседаний. Оно будет результативным, если делать его правильно. Приседая, отводите ягодицы назад. Следите за носками: они не должны выступать из-за колен.
Упражнение 2
Подойдите к устойчивому предмету, за который можно держаться. Расставьте ноги шире и продолжайте приседать. Каждый раз на подъеме сокращайте мышцы ягодиц.
Упражнение 3
Глубокие приседания. Для эффективности упражнения вам понадобятся гантели либо другой груз. Разведите ноги в стороны, присядьте и возьмите с пола утяжелитель. Следите за носками. После этого поднимитесь с выпрямленной спиной, следуя за ягодицами. Важно выполнять это упражнение медленно, ощущая работу мышц.
Упражнение 4
Обопритесь лопатками о твердую поверхность. Возьмите утяжелитель и положите его на низ живота.
Опускайте и поднимайте ягодицы, как будто выталкивая их.
Помните, что только регулярная работа принесет результат!