Вправи для підкачування сідниць від Марини Боржемської

Красиві і пружні сідниці – це результат старанної роботи над собою. Щоб досягти бажаного, потрібно ставити конкретні цілі і впевнено йти до них. Досвідчена тренерка Марина Боржемська показала вправи, які допоможуть зробити попу красивою і підкачаною.

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Вправа 1

Варто почати з найлегшої, на перший погляд, вправи – присідань. Вона буде результативною, якщо робити її правильно. Присідаючи, відводьте сідниці назад. Слідкуйте за носками: вони не повинні виступати з-за колін.

Вправа 2

Підійдіть до стійкого предмету, за який можна триматися. Розставте ноги ширше і продовжуйте присідати. Щоразу на підйомі скорочуйте м’язи сідниць.

Вправа 3

Глибокі присідання. Для ефективності вправи вам знадобляться гантелі чи інший тягар. Розведіть ноги в сторони, присядьте і візьміть з підлоги обтяжувач. Стежте за носками. Після цього підніміться з випрямленою спиною, слідуючи за сідницями. Важливо виконувати цю вправу повільно, відчуваючи роботу м’язів.

Вправа 4

Обіпріться лопатками на тверду поверхню. Візьміть обтяжувач і покладіть його на низ живота.

Опускайте і піднімайте сідниці, ніби виштовхуючи їх.

Пам’ятайте, що тільки регулярна робота дасть результат!

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