Грипп, ОРВИ и ОРЗ – частые гости в нашем доме в холодное время года. Какие симптомы этих заболеваний и в чем их отличия друг от друга? Об этом подробно рассказал врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский.

Как отличить симптомы гриппа, ОРВИ и ОРЗ?

Грипп является одним из разновидностей ОРВИ. Его вызывает непосредственно вирус гриппа. Диагноз «грипп» ставят, когда на основании сданных анализов это подтверждает лабораторное заключение. На основании первичного осмотра и опроса обычно врач не может быть уверен, что возбудитель заболевания – именно вирус гриппа.

Отличительный признак гриппа – температура 38,5–39 °С с первых часов болезни. При гриппе не бывает насморка. В первые дни болезни часто закладывает нос, что связано с интоксикацией организма и отеком зараженных тканей, но соплей не бывает. Только на 3–4 день может появиться классический насморк, причина которого не вирус, а бактерии, которые воспользовались вашей временной слабостью.

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Симптомы гриппа:

озноб;

мышечные и головные боли, ломота во всем теле;

сухой кашель с болями за грудиной.

Симптомы ОРЗ:

насморк;

боль в мышцах и суставах (крутящая или ноющая);

боль в горле, затем возможна грудная боль (если переходит в бронхит);

средняя температура (до 38 °С).

Симптомы ОРВИ:

головная боль и боль в горле, боль и резь в глазах (в начале болезни);

обильный насморк (затем чиханье);

кашель (влажный, нередко с болью в горле);

температура 37,5–38 °С.

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Video: Грипп, ОРВИ и ОРЗ: симптомы и отличия Как отличить симптомы гриппа, ОРВИ и ОРЗ? В чем разница? Читайте основные отличия в симптомах гриппа, ОРВИ и ОРЗ - этому посвящен наш материал

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