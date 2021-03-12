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Грипп, ОРВИ и ОРЗ: симптомы и отличия

12.03.2021

Грипп, ОРВИ и ОРЗ – частые гости в нашем доме в холодное время года. Какие симптомы этих заболеваний и в чем их отличия друг от друга? Об этом подробно рассказал врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский.

симптомы гриппа

Как отличить симптомы гриппа, ОРВИ и ОРЗ?

Грипп является одним из разновидностей ОРВИ. Его вызывает непосредственно вирус гриппа. Диагноз «грипп» ставят, когда на основании сданных анализов это подтверждает лабораторное заключение. На основании первичного осмотра и опроса обычно врач не может быть уверен, что возбудитель заболевания – именно вирус гриппа.

Отличительный признак гриппа – температура 38,5–39 °С с первых часов болезни. При гриппе не бывает насморка. В первые дни болезни часто закладывает нос, что связано с интоксикацией организма и отеком зараженных тканей, но соплей не бывает. Только на 3–4 день может появиться классический насморк, причина которого не вирус, а бактерии, которые воспользовались вашей временной слабостью.

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Симптомы гриппа:

  • озноб;
  • мышечные и головные боли, ломота во всем теле;
  • сухой кашель с болями за грудиной.

ОРВИ симптомы,ОРЗ симптомы

Симптомы ОРЗ:

  • насморк;
  • боль в мышцах и суставах (крутящая или ноющая);
  • боль в горле, затем возможна грудная боль (если переходит в бронхит);
  • средняя температура (до 38 °С).

Симптомы ОРВИ:

  • головная боль и боль в горле, боль и резь в глазах (в начале болезни);
  • обильный насморк (затем чиханье);
  • кашель (влажный, нередко с болью в горле);
  • температура 37,5–38 °С.

Больше узнаете из видео:

Video: Грипп, ОРВИ и ОРЗ: симптомы и отличия

Как отличить симптомы гриппа, ОРВИ и ОРЗ? В чем разница? Читайте основные отличия в симптомах гриппа, ОРВИ и ОРЗ - этому посвящен наш материал

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