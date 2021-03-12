Грипп, ОРВИ и ОРЗ: симптомы и отличия
Грипп, ОРВИ и ОРЗ – частые гости в нашем доме в холодное время года. Какие симптомы этих заболеваний и в чем их отличия друг от друга? Об этом подробно рассказал врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский.
Как отличить симптомы гриппа, ОРВИ и ОРЗ?
Грипп является одним из разновидностей ОРВИ. Его вызывает непосредственно вирус гриппа. Диагноз «грипп» ставят, когда на основании сданных анализов это подтверждает лабораторное заключение. На основании первичного осмотра и опроса обычно врач не может быть уверен, что возбудитель заболевания – именно вирус гриппа.
Отличительный признак гриппа – температура 38,5–39 °С с первых часов болезни. При гриппе не бывает насморка. В первые дни болезни часто закладывает нос, что связано с интоксикацией организма и отеком зараженных тканей, но соплей не бывает. Только на 3–4 день может появиться классический насморк, причина которого не вирус, а бактерии, которые воспользовались вашей временной слабостью.
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Симптомы гриппа:
- озноб;
- мышечные и головные боли, ломота во всем теле;
- сухой кашель с болями за грудиной.
Симптомы ОРЗ:
- насморк;
- боль в мышцах и суставах (крутящая или ноющая);
- боль в горле, затем возможна грудная боль (если переходит в бронхит);
- средняя температура (до 38 °С).
Симптомы ОРВИ:
- головная боль и боль в горле, боль и резь в глазах (в начале болезни);
- обильный насморк (затем чиханье);
- кашель (влажный, нередко с болью в горле);
- температура 37,5–38 °С.
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