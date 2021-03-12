Грип, ГРВІ та ГРЗ – це часті гості в нашому домі в холодну пору року. Які симптоми цих захворювань і в чому їх відмінності одне від одного? Про це розповів лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський.

Як відрізнити симптоми грипу, ГРВІ та ГРЗ?

Грип є одним із різновидів ГРВІ, викликається безпосередньо вірусом грипу. Діагноз «грип» ставлять, коли на підставі зданих аналізів це підтверджує лабораторний висновок. На підставі первинного огляду та опитування зазвичай лікар не може бути впевнений, що збудник захворювання – саме вірус грипу.

Відмінна ознака грипу – температура 38,5–39 °С із перших годин хвороби. При грипі не буває нежитю. У перші дні хвороби часто закладає ніс, що пов’язано з інтоксикацією організму й набряком заражених тканин, але сопель не буває. Тільки на 3–4 день може з’явитися класичний нежить, причина якого не вірус, а бактерії, які скористалися вашою тимчасовою слабкістю.

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Симптоми грипу:

озноб;

м’язові та головні болі, ломота в усьому тілі;

сухий кашель із болями за грудиною.

Симптоми ГРЗ:

нежить;

біль у м’язах та суглобах (викручуючий або ниючий);

біль у горлі, потім можливий грудний біль (якщо переходить у бронхіт);

середня температура (до 38 °С).

Симптоми ГРВІ:

головний біль та біль у горлі, біль та різь в очах (на початку хвороби);

сильний нежить (потім чхання);

кашель (вологий, нерідко з болем у горлі);

температура 37,5–38 °С.

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Video: Грип, ГРВІ та ГРЗ: симптоми та відмінності Як відрізнити симптоми грипу, ГРВІ та ГРЗ? В чому різниця? Читайте основні відмінності в симптомах грипу, ГРВІ та ГРЗ - цьому присвячений наш матеріал

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