Малоподвижный образ жизни, вредные привычки и неправильное питание – основные причины появления избыточного веса. В Украине около 30 % женщин и 20 % мужчин страдают от лишнего веса. Но также в нашей стране существует очень много мифов, которые касаются лишних килограммов. И развеять эти мифы решил врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский.

Шокирующие факты об избыточном весе

Ежегодно во всем мире от ожирения умирает около 4 миллионов человек. Треть из них – дети. По статистическим данным Министерства здравоохранения Украины, около 30 % женщин и 20 % мужчин страдают от лишнего веса.

По сведениям мировой психологической общественности, каждый третий человек с лишним весом страдает от депрессии. Подавляющее большинство – женщины.

Из-за проблем с сердечно-сосудистой системой продолжительность жизни людей с избыточным весом на 10–15 лет меньше тех, кто не страдает от лишних килограммов. Также ожирение становится причиной развития диабета 2 типа, рака и частых инсультов.

В мире известно около 28 000 разнообразных диет. Ежегодно диетологи придумывают новые методы борьбы с лишним весом, которые даже проверяют на себе. Но они не всегда могут похвастаться хорошими результатами.

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Video: Шокирующие факты об избыточном весе Врач проекта Я соромлюсь свого тіла Валерий Ославский рассказал о распространенных мифах, которые касаются избыточного веса

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