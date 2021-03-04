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Как лечить себорейный дерматит?

04.03.2021

Себорейный дерматит — это заболевание кожи волосистой части головы и лица, которое возникает из-за распространения грибка (malassezia furfur). Подробно о том, как лечить себорейный дерматит, рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Причины возникновения себорейного дерматита

  • заболевания нервной системы
  • неправильное питание
  • аллергические реакции
  • ослабленный иммунитет

На рост грибка влияет много факторов. Ими могут быть: вредные привычки, гормональные сбои, наследственная особенность и т.д. Чаще всего заболеванием страдают молодые люди, так как в организме происходят изменения гормонального фона. Вследствие этого увеличивается активность работы сальных желез и, как результат, повышается риск появления себорейного дерматита.

Симптомы себорейного дерматита

  • шелушение кожи головы
  • появление перхоти
  • появление красных пятен на лице и теле

Эти симптомы могут усугубляться при нарушениях диет, а также употреблении большого количества сахара и алкоголя.

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Как лечить себорейный дерматит?

Очень важно подобрать правильный уход за волосистой частью головы и за кожей лица. Лечение должен назначать врач. Иногда рекомендуют использовать противовоспалительные препараты.

Эффективным способом лечения есть фототерапия. Она продлевает ремиссию и позволяет добиться хорошего результата. Специалисты проводят процедуру 3 раза в неделю в интенсивном режиме или же 1–2 раза в неделю в профилактическом.

При себорейном дерматите волосистой части головы очень важно подобрать правильный лечебный шампунь с противогрибковыми компонентами. Также стоит приобрести увлажняющие средства: маски, кремы, эмульсии.

При себорейном дерматите лица нужно регулярно увлажнять кожу, проводить отшелушивание, а также использовать противовоспалительные средства.

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