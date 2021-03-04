Себорейний дерматит – це захворювання шкіри волосистої частини голови та обличчя, яке виникає через розповсюдження грибка (malassezia furfur). Про те, як правильно лікувати себорейний дерматит, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Причини виникнення себорейного дерматиту

захворювання нервової системи

неправильне харчування

алергічні реакції

ослаблений імунітет

На ріст грибка впливає багато факторів. Ними можуть бути: шкідливі звички, гормональні збої, спадкова особливість тощо. Найчастіше захворюванням страждають молоді люди, оскільки в організмі відбуваються зміни гормонального фону. В результаті цього збільшується активність роботи сальних залоз і, як наслідок, підвищується ризик появи себорейного дерматиту.

Симптоми себорейного дерматиту

лущення шкіри голови

поява лупи

поява червоних плям на обличчі і тілі

Ці симптоми можуть посилюватися під час порушень дієт, а також вживанні великої кількості цукру і алкоголю.

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Як лікувати себорейний дерматит?

Дуже важливо підібрати правильний догляд за волосистою частиною голови і за шкірою обличчя. Лікування повинен призначати лікар. Іноді рекомендують використовувати протизапальні препарати.

Ефективним способом лікування є фототерапія. Вона продовжує ремісію і дозволяє досягти гарного результату. Фахівці проводять процедуру 3 рази на тиждень в інтенсивному режимі або ж 1–2 рази на тиждень у профілактичному.

При себорейному дерматиті волосистої частини голови дуже важливо підібрати правильний лікувальний шампунь з протигрибковими компонентами. Також варто придбати зволожувальні засоби: маски, креми, емульсії.

У разі себорейного дерматиту обличчя потрібно регулярно зволожувати шкіру, проводити відлущування, а також використовувати протизапальні засоби.

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