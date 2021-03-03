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Как правильно провериться на паразитов?

03.03.2021

Паразиты могут существовать в каждом из нас. Но самое страшное, что мы можем даже об этом не подозревать. Как же понять, что в нашем теле живет чужой организм, а также к какому врачу обращаться с данной проблемой, какие анализы нужно сдавать? Обо всем этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

woman scientist doctor making science experiments

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Признаки наличия паразитов в организме

  • синдром раздраженного кишечника (частые запоры, диарея, газы);
  • измененное пищеварение после отравлений;
  • проблемы со сном (трудно уснуть или же много раз просыпаетесь за ночь);
  • высыпания на коже (раздражения, крапивница, розовые угри или экзема);
  • скрипите зубами во сне;
  • боль в суставах и мышцах;
  • хроническая усталость, депрессия или апатия;
  • ощущение голода после приема пищи.

Какие нужно сдать анализы, чтобы определить паразитов

Если вы подозреваете, что у вас есть паразиты, то лучше всего записаться к терапевту (педиатру – для детей), который и направит вас к нужному специалисту. Так вы сэкономите время и вам не нужно будет сдавать лишние  анализы.

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Существует много видов анализов на паразитов. Чаще всего, чтобы определить наличие паразитов в организме, врач назначает анализы крови: анализ крови на лямблии; анализ крови на возбудители описторхоза (установление антител вида IgG); анализ крови на возбудители эхинококкоза; анализ крови на возбудители токсокароза; анализ крови на возбудители трихинеллеза; анализ крови на возбудители аскаридоза. Также могут назначить анализ кала.

Анализы на паразитов можно сдать как в поликлинике, так и в частной лаборатории.

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