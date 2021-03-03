Паразити можуть існувати в кожному з нас. Та найстрашніше, що ми можемо навіть про це не підозрювати. Як же зрозуміти, що в нашому тілі живе чужий організм, а також до якого лікаря звертатися з цією проблемою, які аналізи потрібно здавати? Про все розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

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Ознаки наявності паразитів в організмі

синдром подразненого кишківника (часті закрепи, діарея, гази);

змінене травлення після отруєнь;

проблеми зі сном (важко заснути або ж багато разів прокидаєтеся за ніч);

висипання на шкірі (подразнення, кропив’янка, рожеві вугрі або екзема);

скреготання зубами уві сні;

біль у суглобах та м’язах;

хронічна втома, депресія або апатія;

відчуття голоду після їди.

Які треба здати аналізи, щоб виявити паразитів

Якщо ви підозрюєте, що у вас є паразити, то краще записатися до терапевта (педіатра – для дітей), який і направить вас до потрібного фахівця. Так ви заощадите час і вам не потрібно буде здавати зайві аналізи.

Існує багато видів аналізів на паразитів. Найчастіше, щоб визначити наявність паразитів в організмі, лікар призначає аналізи крові: аналіз крові на лямблії; аналіз крові на збудники опісторхозу (встановлення виду антитіл IgG); аналіз крові на збудники ехінококозу; аналіз крові на збудники токсокарозу; аналіз крові на збудники трихінельозу; аналіз крові на збудники аскаридозу. Також можуть призначити аналіз калу.

Аналізи на паразитів можна здати як у поліклініці, так і в приватній лабораторії.

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